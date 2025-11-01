Atlético realiza un torneo de golf a beneficio de Codo a Codo

El próximo sábado se llevará a cabo un importante certamen de Golf Solidario en nuestra ciudad, a beneficio de la institución “Codo a Codo”, Asociación Civil Downtásticos.

La Sub comisión de golf del Club Atlético ha invitado a participar en esta jornada tan especial, donde el deporte y la solidaridad se unen por una magnífica causa, donde muchas empresas colaboran como sponsors del evento.

Las categorías en juego para este Torneo son: mixta libre hasta 12 de hándicap; mixta libre de 13 a 20 de hándicap; y mixta libre de 21 de hándicap en adelante. Habrá importantes premios.

La modalidad de la competencia será medal play, a 18 hoyos, con salidas de mañana hasta las 10:20 hs y a la tarde de 12:00 a 14:30 hs, todas desde el hoyo N° 1.