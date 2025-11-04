4 Nov 2025
21.7 C
Nueve de Julio
Asumió la nueva Coordinadora de tránsito

La Municipalidad de Nueve de Julio presentó a Daiana Molina como la nueva coordinadora de Tránsito, sucediendo a Federico Medrano. La funcionaria, con experiencia previa como inspectora, continuará con los operativos de control y las campañas de Educación Vial, según afirmó el secretario de Gobierno, Federico Aranda, en una rueda de prensa.

En el ámbito de la seguridad vial, se informó que tras el choque y huida de un grupo de motociclistas a una camioneta estacionada, hecho que se viralizó, el Centro de Monitoreo y la Policía Comunal identificaron a los partícipes y se activó el pedido de órdenes de allanamiento y secuestro de los motovehículos involucrados, sumándose a las 30 acciones de este tipo realizadas en el año. Los vehículos secuestrados solo podrán ser retirados tras el pago de multas y la verificación de que cumplen con los requisitos de circulación, como documentación y escapes reglamentarios.

Respecto a Educación Vial, el subsecretario Walter Depaoli destacó el trabajo en 10 escuelas del distrito, haciendo especial énfasis en la concientización sobre el uso del casco, elemento de seguridad que se entrega a las familias de alumnos con necesidad. La nueva coordinadora, Daiana Molina, consideró fundamental esta tarea con niños del primer ciclo para afianzar conceptos y se comprometió a dar continuidad a los controles y operativos en la ciudad.

