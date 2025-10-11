Ascenso Nuevejuliense: Se juega la séptima fecha

Este sábado se jugará una nueva fecha del torneo de Ascenso Nuevejuliense con tres partidos. El líder 18 de Octubre recibe a Sarmiento, Dudignac y 12 de Octubre se juegan el segundo puesto, mientras que Defensores de La Boca enfrenta a Dennehy.

El puntero del campeonato con 13 unidades e invicto, 18 de Octubre, recibe en su casa a Defensores de Sarmiento a partir de las 16 hs. Sarmiento, está último con 3 puntos.

En el mismo horario, Defensores de La Boca jugará ante Unión Dennehy en un encuentro clave para salir del fondo. Ambos tienen 4 puntos.

A las 17:30 hs jugará Dudignac y 12 de Octubre. En el partido de la fecha, los de Barbutti están segundos con 12 puntos y el Doce tiene 11 unidades, ninguno quiere perderle pisada al Provin. Queda libre Compañía de Patricios.