Ascenso nuevejuliense: 18 de Octubre empató pero Dudignac no lo pudo aprovechar

Por la novena fecha del Torneo del Ascenso Nuevejuliense de Fútbol, 18 de Octubre, el líder del campeonato con 20 unidades, empató ante Defensores de La Boca. Dudignac su máximo perseguidor no pudo aprovechar ya que perdió 3-0 con Unión Dennehy y se quedó con 15 puntos. 12 de Octubre quedó libre.

En un sábado soleado, 18 de Octubre no se sacó ventaja con Defensores de La Boca, pero sigue siendo el líder con 20 puntos e invicto. De visitante, Dudignac cayó 3-0 con Dennehy. Los goles fueron de Agustín Teves, Julián Sancholuz y Axel Negrette. Veremos si en esta segunda ronda del campeonato, los equipos que comenzaron más flojos consiguen agarrar ritmo e intentar ponerle más pimienta al campeonato.

En el duelo de los últimos de la tabla, Defensores de Sarmiento venció 2-1 a Compañía General Buenos Aires. Carlos Frisenda y Juan Ferraris fueron los autores de los goles. Iván Mendoza convirtió para la visita.