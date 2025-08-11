Ascenso: en un domingo con muchos goles Dudignac y 18 de Octubre quedaron líderes

Ayer domingo, se disputó la segunda fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol que tuvo emociones, goles y que dejó a Dudignac y 18 de Octubre como punteros.

Dudignac, de local, venció 3-2 a Unión Dennehy para conseguir puntaje ideal con dos partidos ganados. Juan Pinciroli e Ignacio Villarreal lo pusieron en ventaja, pero un doblete de Julián Sancholuz para la visita igualó el desarrollo. Sobre el final, Agustín Acuña le dio la victoria a los dirigidos por Bruno Barbutti.

El otro líder es 18 de Octubre que ganó 1-0 a Defensores de la Boca sobre el final, en un partido muy parejo. Ignacio Lattaro fue autor del gol para los de «Puntita» García.

Defensores de Sarmiento, que venía de perder ante Dudignac, pudo dar su primer paso en el torneo a lo grande: perdía 2-0 ante Compañía (Francisco Gallo y Valentín Contreras fueron los goleadores) pero lo dio vuelta gracias a Matías Esteban, Juan Ferraris y Joaquín Cristi que marcaron los goles.

En la próxima fecha Defensores de la Boca recibe a Dudignac, Unión Dennehy a Compañía y Defensores de Sarmiento a 12 de Octubre.