Ascenso: Dudignac ganó y es líder con puntaje ideal

En la tercera fecha del Ascenso, que se disputó este domingo, Dudignac volvió a ganar, en esta ocasión a Defensores de La Boca 3-2, y se consolida como el único puntero del campeonato. 12 de Octubre le ganó 3-0 a Defensores de Sarmiento, mientras que Dennehy y Compañía igualaron 2-2. Quedó libre 18 de Octubre.

Dudignac de visitante consiguió su tercer triunfo al hilo. Fue 3-2 ante Defensores de la Boca. Federico Berthelot, Benjamín Ferrer y Benjamín Stefoni fueron los goleadores para los de Bruno Barbutti, mientras que descontaron Lautaro Bonello y Braian Salas. El Dudi llegó a 9 unidades y es el único líder, ya que 18 de Octubre quedó libre y escolta con 6.

12 de Octubre de visitante venció 3-0 a Defensores de Sarmiento con goles de Leonel Stornini, Javier Navarro y Mariano Utelli. El 12 llega a su segunda victoria, luego de quedar libre.

Unión Dennehy y Compañía sumaron sus primeros puntos del campeonato con el empate 2-2. Julián Sancholuz por duplicado puso en ventaja a los de Tomás Fons pero Iván Mendoza y Braian Rivas igualaron para el equipo de Patricios.

La próxima fecha Dudignac enfrentará a 18 de Octubre en un partido que promete ser de candidatos al ascenso, Compañía buscará su primer triunfo ante Defensores de la Boca y 12 de Octubre jugará ante Unión Dennehy.