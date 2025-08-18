18 Ago 2025
17.5 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Ascenso: Dudignac ganó y es líder con puntaje ideal

En la tercera fecha del Ascenso, que se disputó este domingo, Dudignac volvió a ganar, en esta ocasión a Defensores de La Boca 3-2, y se consolida como el único puntero del campeonato. 12 de Octubre le ganó 3-0 a Defensores de Sarmiento, mientras que Dennehy y Compañía igualaron 2-2. Quedó libre 18 de Octubre.

Dudignac de visitante consiguió su tercer triunfo al hilo. Fue 3-2 ante Defensores de la Boca. Federico Berthelot, Benjamín Ferrer y Benjamín Stefoni fueron los goleadores para los de Bruno Barbutti, mientras que descontaron Lautaro Bonello y Braian Salas. El Dudi llegó a 9 unidades y es el único líder, ya que 18 de Octubre quedó libre y escolta con 6.

12 de Octubre de visitante venció 3-0 a Defensores de Sarmiento con goles de Leonel Stornini, Javier Navarro y Mariano Utelli. El 12 llega a su segunda victoria, luego de quedar libre.

Unión Dennehy y Compañía sumaron sus primeros puntos del campeonato con el empate 2-2. Julián Sancholuz por duplicado puso en ventaja a los de Tomás Fons pero Iván Mendoza y Braian Rivas igualaron para el equipo de Patricios.

La próxima fecha Dudignac enfrentará a 18 de Octubre en un partido que promete ser de candidatos al ascenso, Compañía buscará su primer triunfo ante Defensores de la Boca y 12 de Octubre jugará ante Unión Dennehy.

Últimas noticias

Localesadmin -

Maria José Gentile: «Lo ocurrido con el Semanario no ha sido una sola situación, sino un cúmulo de ellas»

La intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, estuvo en Temprano para todo (Supernova 97.9) contando detalles de...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra