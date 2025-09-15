Ascenso: 18 de Octubre ganó y quedó como único puntero

Se disputó la quinta fecha del Ascenso nuevejuliense, que dejó a 18 de Octubre líder en soledad, luego de vencer a Compañía. 12 de Octubre empató ante Defensores de La Boca y dejó pasar su chance, mientras que Unión Dennehy goleó para conseguir su primer triunfo en el torneo.

12 de 12 son los puntos que cosechó 18 de Octubre, el equipo de «Puntita» García que sigue imparable, ayer superó 2-1 a Compañía con goles de Claudio Jaime y Jorge Sparano. Descontó Juan Filesia para la Locomotora que tiene 4 unidades.

12 de Octubre empató 1-1 con Defensores de La Boca y dejó pasar su chance de seguir siendo líder con El Provincial, quedando con 10 puntos. Javier Navarro los puso en ventaja pero lo igualó Tomás Lacanal.

El que tuvo un gran domingo fue Unión Dennehy que se encontró con la primera victoria del torneo, nada más y nada menos que con una goleada 5-1 a Defensores Sarmiento. Facundo Utello (2), Julián Sancholuz, Martín Bandera y Luciano Perrotta fueron los autores de los goles, mientras que Joaquín Cristi convirtió para el Verde.

En la próxima fecha jugarán 18 de Octubre ante 12 de Octubre, en un encuentro para alquilar balcones. Dudignac, con 9 puntos, los mirará de reojo cuando enfrente a Compañía. En un duelo de necesitados, Sarmiento recibirá a Defensores de La Boca.