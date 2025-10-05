5 Oct 2025
Ascenso: 18 de Octubre empató y sigue siendo el puntero

Finalmente después de dos fines de semanas seguidos de suspensión, se pudo jugar la sexta fecha del Ascenso Nuevejuliense. Ayer por la tarde, 18 de Octubre igualó 1-1 ante 12 de Octubre, Dudignac venció 2-1 a Compañía y Defensores de La Boca le ganó 4-0 a Sarmiento.

En el partido de la fecha, 18 de Octubre empató 1-1 con 12 de Octubre, y este resultado lo mantiene primero del campeonato con 13 unidades. El gol fue de Franco Mazzola para la visita e igualó Walter Perotti para los de Puntita García que siguen invictos.

Ese empate lo aprovechó Dudignac, que volvió  a ganar y quedó segundo del campeonato con 12 puntos. Martín Álvarez y Benjamín Ferrer fueron los autores de la victoria para el Dudi, mientras que Matías Esteban había puesto en ventaja a la Locomotora.

Por último, Defensores de La Boca consiguió su primer triunfo goleando 4-0 a Defensores de Sarmiento. Los tantos fueron de  Cristian Olaizola, Lautaro Bonello y Luis Marziotta en dos ocasiones.

En la próxima Dudignac recibe a 12 de Octubre, 18 de Octubre enfrenta a Defensores de Sarmiento y Defensores de la Boca a Unión Dennehy.

