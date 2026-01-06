Arrancó el futsal en Atlético

El Torneo de Futsal regresó al Gimnasio Ernesto Báncora del Club Atñetico 9 de Julio con una convocatoria sin precedentes para una jornada inaugural. A pesar de ser el inicio del certamen, el recinto registró un lleno total en sus tribunas, marcando un récord histórico de asistencia para un debut de temporada.

La jornada tuvo una alta efectividad ofensiva, con un saldo de 45 goles repartidos en apenas cuatro encuentros. Este despliegue goleador, sumado a una notable mejora en la preparación física y técnica de los equipos, consolidó el atractivo de una competencia que ya destaca por su infraestructura. El recinto cuenta actualmente con un sistema de tablero electrónico para el seguimiento de faltas y tiempos, además de servicios de atención al público que refuerzan la experiencia de los asistentes.

En el plano estrictamente deportivo, LPS se impuso con autoridad ante Nuevas Tierras por 7 a 2, mientras que Rancho Agro venció 8 a 5 a Deportivo Paraguayo. Por su parte, Dennehy F.C. logró una victoria de 5 a 4 frente a 7L Los de Siempre, y el duelo más equilibrado de la fecha lo protagonizaron Pintar y La Aurora, quienes cerraron su participación con un empate 6 a 6.