Arranca las Expo Rural de 9 de Julio

Hoy Jueves comienza las 128 Expo Rural de nuestra ciudad, en un clima de contrastes para el sector. Cuatro jornadas con actividades agropecuarias y culturales en un progarma para quedisfruten los concurrentes. Se espera con interés el tradicional almuerzo con presnecia de autoridades para evaluar a donde apuntarán lso reclamos del sector a nivel local provincial y nacional teniendo en cuenta la dramática situación que viven cientos de nuevejulienses de al ruralidad.

Hoy el programa incluye una jornada ganadera. Una disertación a cargo de la Licenciada Eugenia Brusca, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), sobre la coyuntura de los mercados externos e internos, los hábitos de consumo y el relevante papel de la entidad, con un mensaje particular dirigido a los jóvenes del sector. Luego, Ignacio Harris, en representación de la Asociación Angus, ofrecerá una charla de carácter teórico-práctico centrada en los criterios para el correcto juzgamiento de hacienda.

A las 11:30 hs. Estará el concurso de novillos.

Paralelamente, se desplegará el Aula Aapresid, un programa pedagógico diseñado para ilustrar el proceso de producción de materias primas que devienen en alimentos. Habrá demostraciones en la Huerta, en colaboración con el INTA 9 de Julio, el espacio de la granja y la exhibición del Tambo en Vivo en sesiones matutinas y vespertinas.

Actividades Sobresalientes

Viernes 3: Continuación del Aula Aapresid. A las 10:00 hs., tendrá lugar la conferencia motivacional, abierta y gratuita, de Eduardo «Coco» Odorigo, cofundador de la Fundación Espartanos. Por la tarde, a las 17:00 hs., el concesionario John Deere, Franklin Boglich, ofrecerá una charla sobre la innovación digital en las cosechadoras S7.

Sábado 4: La jornada comienza a las 7:00 hs. con el encuentro de oración de los «Madrugadores del 9». A las 9:00 hs. se desarrollará el Concurso de Terneros, donde se evaluará la labor de las siete escuelas que participaron de su crianza.

Al mediodía, se celebrará el tradicional Almuerzo Inaugural, momento en que las autoridades de la entidad y la señora Intendente, María José Gentile, junto a un directivo de CARBAP, dirigirán su mensaje a la comunidad.

Por la tarde, se procederá a la entrega de premios a los expositores.

El domingo, la Fiesta Criolla, bajo la dirección de Alejo Sagasti. El programa incluye pruebas de riendas y juegos tradicionales (carrera de peludo en carretilla y búsqueda de la bataraza). Con el acompañamiento de los payadores Alejandro Armendariz, Juan Carlos Ramos y Hernán Velazco.

El centro de reunión será el Patio Gastronómico en horario extendido hasta la noche. Se han convocado a artistas locales : el viernes por la noche se presentará Calima DJ, el sábado, las bandas Charlie Tenía Razón y Álamo, y el domingo, el cierre estará a cargo de los Hermanos Sparano.