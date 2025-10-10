Arranca el Oktoberbfrench

Llegó el viernes y está todo listo para que a las 18 horas se ponga en marcha la sexta edición del Oktoberfrench. Esta fiesta ideada y nacida desde el Club Atlético French se ha ganado su lugar en el calendario anual de celebraciones y ni la pandemia del Covid ni el clima han podido con ella.

Como siempre, dos serán las jornadas, viernes y sábado, que tendrán a la sede social del club como punto de encuentro para shows variados, puestos de cerveza artesanal, patio de juegos, magia y circo. una muy buena cantina más una nutrida grilla con bandas locales y de la zona repartidas en dos escenario. Más de setenta voluntarios ponen su tiempo, ganas y a mejor de las ondas para que cada perosna que se acerque a French la pase genial. Una fiesta familiar, un excusa para pasar un rato divertido disfrutando de una rica cerveza, saboreando alguna exquisitez de la cantina mientras suena una banda de rock, un dj o se preparan para cerrar cada una de las jornadas a pleno baile.