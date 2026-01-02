Argentina venció a España en el debut de la United Cup

El calendario ATP del 2026 ya está en marcha y se abrió con la United Cup en Australia. Este certamen se juega por equipos mixtos y sirve como antesala del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Argentina fue emparejada con España y Estados Unidos en el Grupo A, que tiene sede en Perth.

La acción para los capitaneados por Sebastián Gutiérrez comenzó este viernes y fue con una amplia victoria por 3-0 ante los españoles. En el inicio, tanto Sebastián Báez (45°) como Solana Sierra (66°) vencieron a Jaume Munar (33°) 6-4, 6-4 y Jessica Bouzas Maneiro (41°) 6-4, 5-7, 6-0, respectivamente.

Posteriormente, Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé derrotaron a Yvonne Carvalle-Reimers e Íñigo Cervantes por 7-6 (6), 6-2 en el partido de dobles mixtos, lo que redondeó el triunfo argentino con la máxima diferencia posible.

Este sábado, Argentina se enfrentará a Estados Unidos, primer cabeza de serie y actual campeón, con la ilusión de superar la fase de grupos por primera vez en tres participaciones en el torneo.