Argentina ganó tres medallas doradas en otra destacada jornada en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

En la última jornada de natación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Agostina Hein volvió a coronarse con una nueva medalla de oro en los 200 metros combinado individual femenino. La nadadora argentina rompió el récord de la categoría en este evento con un tiempo de 2m12s12, además de conseguir la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Es la tercera medalla dorada que se colgó la oriunda de Campana, que también fue campeona en los 400 metros combinado individual y los 400 metros libres.

Además, Hein junto a Cecilia Dieleke, Catalina Acacio y Lucía Gauna se colgaron la medalla de plata en la posta 4×100 metros relevo combinado femenino, cronometrando 4m12s44.

La natación argentina cerró el torneo con un enorme broche de oro: la posta 4×100 metros relevo combinado masculino, integrada por Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola Rho y Ulises Saravia, se consagró campeona con un tiempo de 3m36s53, superando a Brasil (3m38s59) y México (3m40s50).

Por otro lado, Santiago Gruñeiro le dio a la delegación argentina una medalla dorada en ciclismo al imponerse en el omniun masculino, quedando por delante del chileno Diego Rojas y el venezolano Arlex Méndez.

La dupla de Francisco Alfonso y Santiago Portabales, en tanto, ganó la medalla de plata en la prueba de doble masculino de squash, mientras que Paula Rivero y Segundo Portabales consiguieron la de bronce en la prueba de doble mixto.