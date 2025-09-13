Argentina cerró una serie casi perfecta ante Países Bajos y jugará el Final 8 de la Copa Davis

Argentina cerró la victoria 3-1 en la serie de la Copa Davis ante Países Bajos y jugará el Final 8 de la competencia en Bologna, del 18 al 23 de noviembre.

La dupla compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni no dejó dudas y venció a Arends – Van de Zandschulp por 6-3 y 7-5 en el partido de dobles en el cotejo que selló el triunfo del equipo de Javier Frana.

El dueto argentino fue muy superior en el primer set e hizo pesar su jerarquía. En la segunda manga, había dejado pasar algunas chances y los europeos se habían adelantado 5-2 con un quiebre.

Sin embargo, la ruptura del partido se dio en el noveno game, cuando los neerlandeses dejaron pasar cinco set points con su servicio y Zeballos y Molteni quebraron luego de un largo juego. Posteriormente, volvieron a romper el servicio rival, beneficiados por algunas doble faltas, y no titubearon a la hora de cerrar el encuentro y sacar el pasaje a Italia.

Gracias a los puntos conquistados por Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo este viernes, los capitaneados por Frana se impusieron sin la necesidad de disputar por los porotos el cuarto punto. El quinto ni siquiera se llevará a cabo.

En el segundo y último partido del sábado, Francisco Comesaña cayó en su debut en el torneo por 6-4 y 6-3 ante Jesper de Jong. El marplatense se convirtió en el tenista número 91 en defender al seleccionado.

El miércoles se definirá mediante sorteo el rival de la Albiceleste en los cuartos de final. Italia y Alemania ya están clasificados.