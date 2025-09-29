ARDE LA BRONCA

por Carlos Graziolo

Desde mayo cuando se produjo la primera reunión en el Concejo Deliberante, entre concejales y productores -iban ya 60 días de una situación compleja- y se reclamaban respuestas ante las complicaciones que afectaban tanto a la producción como al tránsito del distrito habían sonado las primeras alarmas.

En esa reunión Patricia Gorza, reconocida dirigente rural, aclaró que no se trataba de una reunión para buscar una solución inmediata, sino de un espacio para que los productores fueran escuchados por todos los bloques políticos. “Hace 60 días que venimos muy complicados, con caminos que están prácticamente intransitables. Queremos que el Concejo abra sus puertas y escuche a los vecinos” dijo Gorza entonces. También se mencionó que la intendenta María José Gentile había elevado una propuesta para ampliar la conformación del Comité de Crisis Hídrico, incluyendo al Concejo Deliberante y a la Dirección de Hidráulica de la Provincia.

Aquel encuentro a puertas cerradas, sin la presencia de medios para facilitar una expresión más libre de los presentes no terminó definiendo medidas concretas. Pero empezaba a notarse el mal humor ruralista.

Luego fue el turno de la reunión, el 23 de mayo, en el salón blanco municipal, que lució colmado y con Boufflet (Juan Pablo) secretario de Obras y servicios públicos como ‘invitado especial’ cuya presencia solicitaron los demandantes. También estaba allí la intendenta Gentile. Fue una reunión más amplia que además de productores rurales sumó a docentes, vecinos de las localidades que se veían afectados por la inundación, concejales y autoridades de entidades intermedias. La bronca fue en aumento y se escuchó pro primera vez el pedido de renuncia dirigido a Boufflet.

En el mientras tanto la situación se fue agravando y la irritación en aumento. Y hoy, transcurridos siete meses se pasó a la acción directa de reclamar frente al municipio con quema de gomas y maderas incluidas, ejercicio de protesta del que hicieron uso los vecinos de las distintas localidades del distrito. La protesta que comenzó a las 10 fue escalando no sólo en tono sino las escaleras del palacio municipal donde se reunieron unos pocos con un funcionario de segunda línea de la secretaria de Obras y Servicios Públicos que no podía hilvanar una respuesta acorde a la situación porque no la tenía. Puso la cara y ya se pueden imaginar el resultado.

Para los que protestaron ‘se agotaron todas las instancias’ porque ‘estamos hartos de reclamar por lo mismo desde principio de año y de afrontar pérdidas millonarias por la inacción política”.

Se han generado de mesas de trabajo, reuniones con concejales y hasta han realizado trabajos por su cuenta pagando los gastos de su bolsillo, pero siguen con el agua a las rodillas y la soga al cuello.

La situación se agravó las últimas semanas cuando nuevas lluvias complicaron aún más a una red de caminos que ya venían castigada. Hoy, afirman los productores de la zona, la situación es “de colapso total” y el enojo los empujó a salir a la calle.

“No estuvieron presentes ni la intendenta ni el secretario de Obras y servicios Públicos, a pesar que se sabía de esta concentración desde hacía 72 horas. ‘Ninguno de los dos se quedó para recibirnos’ se quejó otro productor.

‘Lo principal es atender este problema. ¿Cuál es lo grave del partido? Estoy, hoy, acá, escuchar, atender y atender el principal problema que son los caminos, que han dejado de ser la vía de comunicación, de transporte, de trabajo, de traslado de mercancías, de productos, la circulación de personas, la comunicación de los pueblos, la accesibilidad, todo está paralizado’. Y el mismo productor agregó: ‘no voy a decir que es la inoperancia de hoy, es la inoperancia acumulada; ese es el problema más serio. Es cuando se tiene la vista puesta en la plaza y en los alrededores de la plaza y se pierde de vista lo que pasa en todo el partido y su sistema productivo’

Los productores no aceptan que el argumento sea siempre la falta de recursos y que, encima, no se los atienda. El “se hace lo que se puede” ya no entra por los oídos de los vecinos de la zona aislados hace semanas ni de los productores que lo perdieron todo.

Una productora agregó: ‘esta no es la primera inundación que vivimos, pero jamás vimos este nivel de desatención para con la ruralidad”. A su lado alguien prendía el fuego de la bronca.