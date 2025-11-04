4 Nov 2025
Aporte Adicional para Caminos Rurales en Nueve de Julio

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires aprobó una adenda al convenio con la Municipalidad de Nueve de Julio para inyectar más de $41 millones de pesos adicionales.

Estos fondos, otorgados mediante la Resolución N° 520 y publicados en el Boletín Oficial, se destinarán a la compra de materiales para la mejora y reparación de caminos rurales en la zona del Chajá, fortaleciendo así la conectividad y la infraestructura productiva local.

Este subsidio adicional de $41.973.700 se suma a la inversión original de más de $40 millones otorgada para completar el acceso a Naón. La medida busca actualizar el presupuesto ante la variación de precios e intervenir nuevos trazados. La municipalidad se comprometió a cubrir eventuales diferencias de costos y tendrá un plazo extendido de 120 días para rendir los fondos iniciales. El objetivo del Gobierno provincial es potenciar la red vial rural y apoyar el desarrollo territorial.

 

 

