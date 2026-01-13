14 Ene 2026
Anoche se jugó la cuarta fecha del futsal

Se disputó anoche la cuarta fecha del Torneo de Futsal, competencia que hace 10 años despierta gran interés en todos los futboleros, con partidos muy intensos y algunos con goleadas y jugadas festejadas por el público.
En esta oportunidad, hubo cuatro ganadores y todos por diferencias importantes. Los resultados de ayer fueron: Doña Tota se impuso a Dennehy F.C. 5 a 1; Lácteos Aurora a Befix 10 a 2; Manga de Gatos a Deportivo Paraguayo 6 a 2; y Nuevas Tierras a LVFC 4 a 1.
Faltan dos fechas de esta semana para definir cómo se enfrentan a partir del lunes 19, ya en los play offs, por eliminación directa.

 

