ANMAT advirtió por un lote de tomate de Marolio y pidió cesar su comercialización

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó un comunicado en el que advierte a la población de manera preventiva la presencia de lo que sería microstomum sp. Conocé de qué se trata y cuál es el lote afectado.

De forma preventiva y “con el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp” que podrían encontrarse en la conocida marca Marolio, ANMAT advierte en torno al consumo de unidades de tomate triturado.

¿Qué tiene el tomate marca Marolio según la ANMAT?

Este lunes 18 de agosto desde la ANMAT detallaron que el municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas: “Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – RNE N° 13010369 – Producto de Mendoza”.

Desde ANMAT señalaron que “el Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”.

Es por ello que ANMAT recomienda:

A la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial.

A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor.(Infocielo)