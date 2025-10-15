Andrés Tempo: “No podemos hacer la vista gorda al tránsito de camiones de gran porte por zonas residenciales”

Habitual columnista de ‘Un Plan Perfecto’ (Supernova 97.9), Tempo reflejó en ‘Temprano para todo’ la realidad de un amplio sector de Ciudad Nueva ante la presencia asidua de camiones de gran porte transitando por calles de zonas residenciales, puntualmente desde la calle Urquiza hacia el sur hasta la Ruta Nacional N° 5. La preocupación de Tempo, que se manifestó en una nota dirigida a la intendenta municipal el 1 de octubre pasado esta acompañada por otros vecinos que se quejan y sufren las consecuencias apuntadas.

Andrés no solo expone ese problema que ya produjo varios siniestros viales con graves consecuencias, fatales en alguno de ellos, sino que en la nota se desprenden otras infracciones a las normas de tránsito vigentes.

Además, puntualiza que estas situaciones han sido reiteradamente puestas en conocimiento de la jefa de gobierno local, “sin haber obtenido respuestas efectivas” aclara y agrega que “me reservo el derecho de impulsar las acciones legales correspondientes, incluso contra funcionarios responsables por mal desempeño en el ejercicio de la función pública”.