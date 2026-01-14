Crisis de agua en Casares: «No nos merecemos vivir asi»

El lunes pasado se conoció la noticia de la denuncia presentada contra ABSA por legisladores de Carlos Casares ante la pésima prestación del servicio esencial, Analía Balaudo, senadora provincial (LLA) fue una de las denunciantes y, a raíz de ello, dialogó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para conocer más detalles de esa acción que alcanzó también a funcionarios provinciales, con competencia en el área, por la crítica situación que atraviesan los vecinos de Carlos Casares ante la falta de suministro. En la denuncia penal la senadora bonaerense estuvo acompañada por los concejales de Carlos Casares Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi, también de su mismo espacio político.

Balaudo, residente en Piedritas (Partido de General Villegas). fue concejal en ese distrito y titular de la oficina de ANSES de esa ciudad: “En mi actuación como concejal nunca respondieron un pedido de informes; siempre cayeron en saco roto ese tipo de solicitudes. No se puede naturalizar quedarse sin agua o que esta no tenga presión. Ya no sirve el pedido de informes”.

Es que, a los anegamientos que vienen sufriendo los vecinos hace varios años, se le sumó la falta de agua en plena temporada de verano. “No es un problema nuevo ni un imprevisto, desde marzo de 2025 empezó la baja presión, siguió en el invierno y se agravo en primavera con cortes eléctricos que dejaron fuera de servicio al acueducto Moctezuma”, advirtió la legisladora.

Y agregó que “por eso ya no sirve el pedido de informes y no encontramos otro camino que la acción judicial. Esto es un bien público; un servicio que está concesionado; es responsabilidad de la provincia y de todos los actores públicos y el agua es una cuestión de salud pública y no podemos seguir postergando que vivamos de esta manera. No nos merecemos vivir así”.

“En diciembre el sistema colapsó, en enero, directamente entró en emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna. Esto pasa en la provincia de Buenos Aires en 2026, en las zonas rurales fue peor, vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo”, relató Balaudo.

Frente a esta situación, la semana pasada, la senadora bonaerense llevó la problemática a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ante la falta de respuestas, Balaudo decidió presentarse junto con los concejales locales del distrito en cuestión, Carlos Casares

En la demanda, los dirigentes denuncian a ABSA y a funcionarios provinciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados de la prestación deficiente, irregular y estructural de un servicio público esencial, con puesta en peligro de la salud pública en el distrito de Carlos Casares.

Según argumentó Balaudo, las deficiencias de ABSA se extienden, al menos, desde el primer semestre del año 2025 hasta la actualidad, lo que representa una situación de extrema gravedad institucional, caracterizada por una conducta omisiva estructural, reiterada y consciente que derivo en la afectación de los derechos humanos fundamentales.

“Los hechos no constituyen episodios aislados, contingentes ni sobrevinientes, sino que se inscriben en un proceso progresivo, prolongado y estructural de deterioro del servicio en Carlos Casares, cuya existencia era conocida, previsible y advertida por las autoridades”, remarcó la legisladora de la bancada violeta.

En paralelo, la senadora bonaerense señaló que, si bien la denuncia penal se circunscribe al distrito de Carlos Casares, la falta de agua se repite en varios lugares de la Cuarta Sección Electoral. “En Carlos Tejedor, en la cabecera el servicio funciona bien, pero en los otros pueblos del distrito no”, explicó, y además remarcó que “hay 95 localidades con el servicio de ABSA y no hay una sola donde la empresa responda adecuadamente”.

Según detalló Balaudo, en General Villegas tienen el mismo problema, sin presión de agua, con el agravante que en Villegas hay un problema serio de cloacas, que sistemáticamente se desbordan, y hay pérdidas cloacales por todos lados. “Pareciera que los reclamos van a saco roto, ojalá que la Justicia actúe y la empresa haga todo lo que debiera hacer y no hace”, concluyó.

https://open.spotify.com/episode/4Jq3tDh0S1WQ8ugRjEoMAh?si=b9b8d491ec324b44