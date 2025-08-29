Ana Gargano: “No somos ni Milei, ni el kirchnerismo; somos un equipo que llevará al Concejo una propuesta local”

Los integrantes de la lista de Nuevos Aires, Federico Defunchio y Ana Gargano, candidatos a concejales para el próximo 7 de septiembre estuvieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Nuevos Aires es la alianza que integran la UCR, la Coalición Cívica y el Partido del Diálogo, entre otros. Gargano tiene una experiencia previa ya que integró años atrás el Consejo Escolar. Defunchio representa a la juventud radical y ocupa la vicepresidencia de la mesa regional y criticó la ausencia del micro municipal en el traslado de estudiantes para las elecciones, algo que era habitual en otras votaciones.

Ana Gargano, candidata a Concejal de Nuevos Aires

Federico Defunchio, candidato a Concejal de Nuevos Aires