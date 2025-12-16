Amateurs del clan en Darregueira

Tres jóvenes boxeadores del Clan Ferrario estuvieron el fin de semana en Darregueira en un festival boxístico. Con Elías Pino comandando el equipo, Esteban “Canelito” Muñoz, Dylan Giusi y Lorenzo Zeppa continuaron sumando minutos sobre el ring, tal como lo han hecho en varias ocasiones durante este 2025.

Esteban “Canelito” Muñoz tuvo una muy buena pelea. Si bien perdió por puntos en fallo dividido, enfrentó a un rival con gran experiencia y le complicaba el no poder acortar la distancia. Igualmente, en el tercer round, “Canelito” logró dominar con claridad cerrando un muy buen combate.

Lorenzo Zeppa obtuvo la victoria por fallo unánime. Realizó una muy gran pelea, mostrando dominio e incluso teniendo la posibilidad de noquear en el tercer round a su oponente, un zurdo y de gran altura.

En cuanto a Dylan Giusi, iba a hacer una pelea de entrenamiento y terminó siendo protagonista de la pelea de fondo en la cual estaba en juego un cinturón. El rival, un boxeador local, no era el pactado, pero aun asi el equipo de Dylan decidió tomar la pelea a último momento, tras caerse el rival original, convirtiendo lo que iba a ser un entrenamiento en el combate de fondo. Si bien perdió por puntos en fallo dividido, dejó muy intereantes sensaciones, tanto que, para muchos, Dylan ganó con claridad, dominando desde el primer asalto. En el segundo round, conectó un derechazo que impactó fuertemente al rival local. No se quedó con el triunfo pero sí con una clara muestra que el entrenamiento diario en el Clan está rindiendo sus frutos.

Con esta participación, los amateurs del Clan Ferrario cerraron un gran año, en el cual tuvieron muchas chances de subir al ring y demostrar que están en el buen camino. Sin duda serán protagonistas del 2026.