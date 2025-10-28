Algo tendrán que hacer

Por Juan Manuel Jara

La política argentina es como aquellos cines de barrio que daban películas «en continuado». Terminaba una y arrancaba otra. Entrabas a las 14 y salías a las 20, habiendo visto tres filmes, con los ojos desorbitados y desorientado. Digo esto porque acaba de terminar un excesivamente largo año electoral. Agotador para los de adentro y para los de afuera, que están con una realidad que no sabe de sistemas electorales. Y eso que fue una elección de medio término. Pero atención: ya empezó la carrera por el 27! Si, a no relajarse, que empieza la película que sigue.

Pero más allá de todo esto, la suerte está echada y el balance de fuerzas va a tener un nuevo despliegue a partir del 10 de diciembre, pero con efectos desde esta misma semana.

A nivel local, los resultados del 9 de septiembre y del domingo pasado implican una reestructuración y un recalculando para los espacios políticos de cara a la verdadera lucha, la de dentro de dos años, con el Municipio como objetivo en la mira. Y todos van a tener que hacer algo. Necesariamente.

Algo va a tener que hacer La Libertad Avanza. Con dos elecciones ganadas por amplia ventaja, es fuerte y firme opción para disputar el Municipio en el 27. Tiene el desafío de, por lo menos, no bajar el ritmo y el tono de acción que han mostrado desde diciembre del 23 y que tanto les ha redituado (además del arrastre de arriba, claro). Elegir la persona que mejor se perfile para ir por la intendencia y, sobretodo, armar un buen equipo. Seguramente, sumarán más músculo político y no será novedad que se vean rostros y caras que, desencantandos con los otros espacios, se sumen, ahora oficialmente. Un anticipo de esto se vió en septiembre, pero hay otros, hoy “guardados”, que subirán a la superficie con el correr de los dias. Cuidado acá con “los amigos del campeón” y las “mochilas de plomo”. Tendrán que ser muy cautelosos a la hora de abrir la tranquera del corral pseudolibertario del 9.

Algo va a tener que hacer María José Gentile. Le quedan aun dos años de gestión y tiene como difícil desafío transitarlos mejor que la primera mitad de su mandato. Al momento de la votación del último domingo volvió a decir que “el PRO local no está con LLA”. Ese puente está roto, fue dinamitado con denuncias penales. Deberán preguntarse primero donde está el Pro Local, fragmentado, peleado y disperso, al igual que la casa madre amarilla que ya fue presa del “salvese quien pueda” político. El resultado electoral del 7/9 demostró que el oficialismo no tiene fuerza politica (recordemos que peleó el cuarto lugar con la vecinal). Está a cargo del poder, pero no lo tiene. Voces internas reconocen que la gestión es mala, pero que “más abajo que esto no puede ir”. Una frase que encierra más deseo que realidad ya que, si hay algo que ha caracterizado a la actual gestión en sus dos primeros años, es que siempre encontró un escalón más para descender a los sótanos del fracaso y la autoflagelación (fuera por cuestiones propias, ajenas o heredadas) sumado a una total falta de reacción y desconexión con la realidad y con los habitantes de la Comunidad. El resultado de septiembre asi lo expresó. Un Partido en emergencia hídrica, estructural, economica, financiera, de todo tipo y funcionarios que se toman licencias en momentos calientes. Inexplicable, injustificable e imperdonable. Delaruismo siestero version 2.0. Sin un candidato a la vista, con un presente olvidable, una estructura debilitada y con LLA cada vez más fortalecida, el objetivo “Retener la Intendencia” hoy parece utópico.

Algo va a tener que hacer el peronismo local. El veranito del 7 de septiembre trajo sonrisas pero no alcanzó para lograr un bronceado duradero. Y la derrota del domingo pasado traerá arriba de todo la necesaria reestructuración, demorada por la elección, lo que tendrá efecto derrame a nivel local. Porque los números locales marcaron la dura realidad de un espacio que, se sabe, aun tiene demasiados caciques y la indiada dispersada. Los representantes locales de la tríada Cámpora-Kicillof-Frente Renovador tendrán que acomodar sus cuestiones si quieren relamente ser una opción competitiva en el 27. Hoy no lo son. Alcanza, como mucho, para un segundo puesto. Dato de color, pero no por eso menor: la convivencia en el bloque a partir del 10 diciembre, con un choque de vedettes digno de marquesina de calle Corrientes. Por ahora son sonrisas, pero la convivencia entre Defunchio-Crespo-Grizutti será para seguir minuto a minuto, pochoclo incluído. Una suerte de “Moria-Carmen-Susana” con chispazos asegurados. Y hay que dejar espacio para una cuarta luminaria, “Graciela”, que en cualquier momento, pide pista en la marquesina del peronismo local: Gabriela Tiani. Con este póker de divas está claro que el protagonismo es femenino, los actores disponibles son de reparto, porque falta un capocómico. A menos que aparezca un Francella y se transforme en “el encargado” de liderar al peronismo local. Por ahora los reflectores y el protagonismo lo tienen ellas.

Algo va a tener que hacer Nacho Palacios. Eterno candidato con ganas de concretar. El sello radical hoy le pesa más que nunca. Será hora de tomar una decisión. Seamos realistas: el “Centenario Partido“ hoy es una bolsa de gatos que van de un lado a otro, dispersos y sin liderazgo de peso. No mueve la aguja, no seduce. Con una elección interna provincial en la Justicia desde hace varios meses, Palacios debería plantearse si seguir en el radicalismo es lo mejor o pega el portazo, tal como lo dió a mitad de año cuando se fue a la efímera Nuevos Aires. Tiene un capital y un potencial que hasta ahora no ha podido coronar en las elecciones importantes por motivos propios y externos. Señalado a veces por su eventual tibieza, Palacios debe sacar al “Hulk” y guardar al “Dr Banner”. Cuando se planta suben sus acciones. Le alcanzará? Se verá. Deberá estar atento a los “cantos de sirena” que puedan llegar desde las rocosas y brumosas costas de algun otro espacio, sonidos sin duda encantadores pero que pueden llevarlo a naufragar definitivamente. Palacios deberá encontrar una manera, un espacio, una salida, para poder encaminarse a competir por la Intendencia en el 27 de forma segura y sin depender de los rejuntes temporales de las altas esferas. Si no, hoy, con el manto del radicalismo, el fracaso está asegurado.

Algo van a tener que hacer aquellos que se animaron a ir por afuera de las opciones reinantes. Y mal no les fue. Me refiero a “la vecinal”. Casi 3mil votos no es una mala primera experiencia. Asensio, Larrotonda y compañía tiene el desafío de capitalizar lo logrado y empezar a trabajar para el 27. En una escenario con los partidos tradicionales detonados, con alianzas cada vez más efímeras y forzadas, será el tiempo de las estructuras alternativas?