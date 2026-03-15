Alerta por avance de miopía en edad temprana

La ciudad de La Plata enfrenta un desafío sanitario creciente ante lo que especialistas locales califican como una «epidemia» de miopía, según un reporte publicado por el diario El Día. Este fenómeno, caracterizado por un aumento sostenido en el número de diagnósticos, está afectando a la población desde edades cada vez más tempranas, con detecciones que se inician incluso a los tres años de edad.

Expertos consultados por el medio platense advierten que el incremento en la prevalencia de esta condición visual está estrechamente vinculado a los cambios en los hábitos de vida modernos. La exposición prolongada a pantallas de dispositivos electrónicos y la reducción del tiempo que los niños pasan realizando actividades al aire libre con luz natural aparecen como los principales factores de riesgo que aceleran el desarrollo de la dificultad para ver de lejos.



La detección precoz se ha vuelto una prioridad para la comunidad médica de la región, ya que un diagnóstico temprano permite implementar estrategias de control que eviten la progresión de la miopía hacia niveles más severos. Las autoridades sanitarias y los profesionales de la visión instan a los padres a mantener un esquema de controles oftalmológicos regulares, especialmente antes del inicio de la etapa escolar, para mitigar el impacto de esta tendencia que ya se observa de manera marcada en las consultas diarias de la ciudad.

En 9 de Julio, la reconocida óptica y miembro del Colegio de Opticos bonaerense, Ana María Troia, se ha sumado a esta advertencia ya que es una situación que no queda circunscripta únicamente a la ciudad de La Plata. Un signo de los tiempos tecnológicos y de hiperconectivdad que trae beneficios pero también consecuencias.