Al agua Pato

Por Juan Manuel Jara

Como estaba previsto, esta mañana llegó Patricia Bullrich a 9 de Julio. Lo hizo acompañada por Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) y Santiago Hardie (Director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias). Fue recibida en el aeroclub local por la Intendente Gentile y algunos funcionarios.

De ahí, en nutrida caravana (nadie queria quedarse fuera de las fotos) visitaron zonas anegadas en la La Niña y Naón. Luego, ya en el Palacio Municipal, hubo una reunión en la cual se analizó la situación hídrica junto a los Intendentes, además de Gentile, Franco Flexas (General Viamonte), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Sergio Barenghi (Bragado) y Salvador Serenal (Lincoln). También participaron autoridades provinciales de Vialidad, Ministerio de Infraestructura, Desarrollo Agrario y Autoridad del Agua, y se decidió conformar una mesa de trabajo (otra más) con representación de Nación y Provincia, que tendrá como objetivo coordinar y asignar los recursos de acuerdo a las prioridades descriptas por cada Intendente. Se planteó el objetivo principal de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, local, provincial y nacional. Se priorizará la recuperación y afianzamiento de caminos, accesos y el ingresos a los pueblos. Que no haya personas, caminos, producción, ni pueblos aislados. Se señaló que la etapa cuarta del río Salado ya se encuentra en marcha. Además, Vialidad Nacional, aportará “maquinaria para trabajar en conjunto con su par provincial y Fuerzas Armadas, entre otras medidas, enviaran 25 personas del Ejército, del Cuerpo de Ingenieros, quienes trabajarán con maquinaria propia. Todo coordinado por la Agencia Federal de Emergencias”.

Luego de eso, la Ministra estuvo en la asamblea con productores rurales y vecinos en el salón Mouremble de la Sociedad Rural local. Un salón colmado con gente no sólo de 9 de Julio, también de Ameghino, Saladillo, Bolivar, Casares y otros partidos. Según, testimonios recogidos, hubo conformidad por “venir a dar la cara” y por “no esquivar el bulto” del frente a frente con la gente. “Te dije que iba a venir y aquí estoy” le dijo la Ministra a uno de los productores de la zona de El Tejar que la contactó por el mes de julio pasado (Ver nota “Los únicos medallistas del agua”).

Ahi habló de créditos a sola firma en el Banco Nación y de lo que el gobierno nacional va a aportar en cuestión de maquinaria y vehiculos. Bullrich anunció que la Secretaria de Agricultura firmará convenios con los municipios, destinando 1900 millones de pesos que podrán ser utilizados para la adquisición de piedras, combustible, y demás materiales necesarios para la reparación de los caminos. Además recomendó/sugirió los consorcios para los caminos rurales.

Sensaciones encontradas tambien hubo, ya que a algunos participantes de la reunión del Municipio notaron que “vinieron con todo y se encontraron con un panorama en el cual quizás generaron una expectativa mayor a la que pueden cubrir”. Incluso hubo quienes se quedaron con sabor a poco, creyendo quizás que iba a “inundar” de maquinas el Partido.

Y por último, después de algunas idas y venidas con el lugar propuesto originalmente, y una segunda opción “negada” por los “dueños”, Bullrich se reunió en el bar céntrico “Torremolinos” con Luis Moos, Sol Ormaechea, el senador electo Gonzalo Cabezas y el resto del equipo de La Libertad Avanza local. Además de la charla, tuvo momento para saludos y fotos con todos los que estaban en el lugar y se encontraron con la ministra.

Después de los anuncios, después de los despliegues apurados, después de las visitas, el lunes será el momento de la verdad. La única que cabe, la que esperan miles de nuevejulienses afectados desde hace 10 meses por el agua.