Ahora si: los tapó el agua

El salón de las Americas fue el escenario desde donde en la tarde del lunes la intendente María José Gentile junto con el director provincial de Defensa Civil, Fabian García, y acompañados de funcionarios y personal policial, dieron una conferencia de prensa sobre la muy crítica situación de las inundaciones en el Partido, agravada aun más por las lluvias del último fin de semana.

Esta conferencia tuvo lugar despues de una recorrida aérea que las autoridades del Municipio y de Defensa Civil provincial realizaron por el Partido, lo cual dejó en evidencia lo que ya se sabe y se viene diciendo desde hace meses (Basta recordar aquellas dos reuniones con productores y vecinos de localidades allá por abril, la primera en el HCD, la segunda, más caliente, en el Salón Blanco): Se viene el agua. Lo cierto que el agua hace rato que ya está acá. Las localidad, las principales afectadas. Y con cada lluvia, por poco que sea, la situación se agrava.

La conferencia sirvió para explicar lo que se va a hacer a partir de ahora y de la colaboración solicitada al Gobierno provincial. Se habló de los trabajos de asistencia a personas afectadas y de la importancia de un manejo coordinado por hidráulica para poder trabajar mancomunadamente entre los municipios afectados. Si bien por ahora no hay evacuados, informaron que está todo armado y coordinado para, si se necesita, dar respuesta y apoyo a los eventuales afectados. Tambien informaron que cerca de veinte familias fueron asistidas en zona rural.

Y el dato crudo: Quiroga con riego de inundarse aun más. Anoche ya circulaban videos del agua entrando nuevamente a esa localidad. Mismo panormama para French y Morea. Una productora rural, ayer comentaba su tristeza al ver la colocación de bombas en French. Un deja vu del 2001.

El Director Provincial de Defensa Civil Fabián García calificó a la situación como “muy compleja”, después de haber sobrevolado la zona. Y aprovechó para el bocadillo político al decir que “sin inversión pública, no hay producción posible. Esto lo tiene que entender el gobierno nacional. La provincia está presente, pero no alcanza”. Lo que aun no se escucha es la explicación de a dónde fue la plata de la tasa vial para limpieza de canales y mantenimietno de caminos, que cobra y debe ejecutar la administración municipal. Que es el gran reclamo de toda la ruralidad. Hasta ahora sin respuesta.

El miércoles se espera la visita en 9 de Julio del Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodriguez, para una reunión con Municipio y Sociedad Rural. Curiosamente dejaron afuera de la misma, por un pedido expreso de una de las partes locales, a la representación local de Federación Agraria. Será porque varios de los integrantes fueron los que ya desde marzo vienen alertando sobre lo que se venia y también fueron los primeros en gestionar efectivamente?

Y otro dato muy llamativo. A través de Luciano Maccaroni, que es su Delegado Zonal, se está organizando para el 9 de Septiembre una reunión de la Sociedad Rural Argentina, presidente y comisión directiva, con productores acá en 9 de Julio. La misma se va a llevar a cabo en….la Cámara de Comercio. Segun se supo, habrian sido negadas las instalaciones de la Sociedad Rural local. Las internas dirigenciales rurales también salen a flote con el agua. Triste.