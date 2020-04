La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó la feria fiscal hasta

el 10 de mayo, inclusive. Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y

obligatorio, extendido por el Gobierno nacional, se mantendrá la suspensión del

cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedimientos

administrativos. La medida como determinaciones de oficio, sumarios, multas,

descargos, clausuras, intimaciones de pago y requerimientos de fiscalización, entre

otros.

La decisión no implica ninguna modificación ni prórroga sobre los vencimientos de

impuestos. Una feria fiscal consiste en la extensión de todos los plazos

procedimentales en materia impositiva, aduanera y de la seguridad social. A lo largo

del período definido en la Resolución General N°4703/2020 que será publicada en el

Boletín Oficial no se suspenden las acciones de la AFIP. No obstante, durante su

vigencia quedan en suspenso el cómputo de los plazos que rigen para la respuesta

de los contribuyentes a los requerimientos del organismo.

SUSPENSIÓN DE EXCLUSIONES Y BAJAS DEL MONOTRIBUTO

Con el objetivo de amortiguar los efectos del aislamiento social preventivo y

obligatorio sobre los pequeños contribuyentes, la AFIP dispuso la suspensión de las

exclusiones de monotributistas correspondientes a abril. La medida extiende al mes

corriente la decisión que definió no realizar los cruces sistémicos durante marzo.

A través de la Resolución General N°4704/2020 organismo también estableció que

ningún monotributista será dado de baja de oficio del régimen por falta de pago de

sus obligaciones durante abril. Ambas decisiones que beneficiarán a los más de

3.600.000 contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños

Contribuyentes.