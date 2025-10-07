Acuerdo y levantamiento de paro

Finalmente hubo acuerdo entre el Municipio y el gremio ATE y se levantó la medida de fuerza que desde ayer afectaba servicios esenciales d ela gestión. Fue en la reunión en la oficina del Ministerio de Trabajo en la cual se acordó un aumento de 5% sobre el básico de septiembre a cobrar en el mes de Octubre, el monto que el gremio pretendia originalmente. Además, el indice de inflación de septiembre se discutirá en la mesa salarial de noviembre. No habrá medidas ni descuentos en contra de quienes adhirieron a la medida de fuerza. Este aumento del 5% no se aplicará por un plazo de 180 días a la planta de funcionarios.

La Municipalidad se comprometió a entregar el calzado que necesitan los trabajadores de Vialidad Rural y Urbana, Recolección, Barrido, estacionamiento Medido y Espacios Verdes en un plazo de 45 días prorrogables otros 15.

De esta manera culmina el primer paro realizado a la gestión Gentile, con el gremio ATE obteniendo para todos los trabajadores municipales el monto solicitado hace 15 dias cuando fue la primera reunión de la mesa salarial.

El Municipio terminó acordando lo que se negó a aceptar desde un principio, estirando una vez más la cuerda más de la cuenta y llegando a una medida de fuerza. Un estrategia de negociación dificil de entender. Mención aparte para los otros dos gremios municipales que no acompañaron la medida de fuerza pero que sus afiliados van a disfrutar de lo conseguido. Replanteo de representatividad en puerta.