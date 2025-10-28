Acto por el aniversario de la ciudad

9 de Julio conmemoró el 162° aniversario de su fundación con un acto oficial encabezado por la Intendente María José Gentile en el Salón Blanco Municipal, acompañada por funcionarios de su gabinete, Concejales, miembros de organizaciones civiles y ciudadanos. Hubo un emotivo discurso del ex intendente Rodolfo Menéndez (período 1987–1991).

La Intendente destacó el rol de las instituciones como «verdaderas obras de la historia local» y afirmó que el «espíritu fundacional sigue vivo» a través de la acción colectiva. En su discurso, abordó la difícil situación del partido, mencionando el temporal de 2024, la crítica situación hídrica y la compleja economía. Sin embargo, enfatizó que esta «coyuntura dolorosa no nos define», sino la respuesta con «unidad, trabajo y una gestión presente». Gentile hizo un llamado a la comunidad a sentir orgullo por la ciudad, pero también a comprometerse con el trabajo y la colaboración mutua, ejemplificando con la necesidad de mantener las calles limpias «entre todos».

El acto oficial concluyó con la interpretación de la canción oficial de la ciudad, “A Nueve de Julio”, a cargo de Cristian Medina (voz), David Maccagnani (piano) y Luis Avendaño (guitarra), junto a los bailarines de la Escuela “Nueve de Julio” de tango y folclore, dirigida por Fernando Avila.

Los festejos populares por el aniversario continuarán el próximo domingo 2 de noviembre en el Parque General San Martín.