Actividades del CEF 101

Sebastián Palacios y Ana Belén Andrés, director y secretaria respectivamente del CEF 101 (Centro de Educación Física) visitaron Supernova 97.9 y en ‘Temprano para todo’ comentaron las actividades del mismo, que son muchas y están destinadas a niños desde 5 años de edad a adultos mayores sin límite de edad.

Actividades que, según ellos especificaron, se desarrollan en la propia sede del instituto, en Juan B. Justo y La Rioja y en distintos puntos de la ciudad: Parque General San Martín, Plaza Italia, Playón Municipal, colonia en Centro Empleados de Comercio, en un período que abarca hasta el 10 de febrero inclusive.

La sede del CEF 101 es un predio de tres hectáreas y media donde “tenemos el gimnasio, la cancha de sóftbol iluminada, inaugurada este año”, comentó Sebastián Palacios.

“Tenemos un equipo directivo completo donde se puede trabajar en forma excelente, no solo desde lo directivo sino desde la cantidad de horas y propuestas que hay anualmente con profesores que nos representan en 9 de Julio” agregó Ana Belén Andrés.

Palacios graficó en números la importancia del CEF 101 de 9 de Julio: “De los 189 centros que existen en la provincia de Buenos Aires somo el segundo más grande con 342 horas cátedra, con un equipo directivo completo, 55 profesores, 2 técnicos docentes médicos, 3 auxiliares y diferentes propuestas como educación física infantil; multi deporte para diferentes edades, primer y segundo ciclo de primaria; vóley que abarca todas las edades desde el mini vóley que va desde la primaria, sub12, sub16, sub18, vóley de adultos, newcom para adultos de 50 años en adelante ; trabajamos con el Taller Protegido; gimnasia para chico especiales; en la colonia de discapacidad en conjunto también con el municipio; gimnasia artística; patín”. Además resumió en 17 los lugares de trabajo del CEF 101 que incluye aquellos en localidades que dependen de la conducción de la institución.

Ambos invitaron a acercarse a la sede del CEF, en cualquier momento del año, para conocer todas las propuestas -una gran cantidad- todas ellas gratuitas y sugirieron visitar el Instagram: “CEF 101” para conocer más.