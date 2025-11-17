Acción municipal tras el temporal

El Municipio informó las acciones desplegadas tras el paso de la tormenta durante el último fin de semana. A pesar de las cuantiosas pérdidas materiales, las autoridades confirmaron que no hubo que lamentar heridos entre los vecinos.

El área de Defensa Civil actuó como el centro de operaciones, manteniendo un monitoreo constante del fenómeno climático y coordinando la respuesta. En estrecha colaboración con los Bomberos Voluntarios, esta unidad se encargó de la asistencia primaria ante los múltiples llamados por caída de árboles y voladuras de techos. Paralelamente, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito implementó los controles necesarios para garantizar la fluidez y seguridad en las zonas de trabajo de los equipos de emergencia.

El equipo de Espacios Verdes se abocó de inmediato a los puntos críticos. El reporta oficial indicó 23 árboles de gran porte caídos que obstruían la vía pública. El objetivo inicial fue la liberación de los pasos vehiculares y peatonales, una tarea que se extendió durante todo el domingo y el corriente lunes con varias cuadrillas dedicadas al retiro de ramas y árboles. Además, aun se están realizando tareas de limpieza en el Parque General San Martín. En un esfuerzo conjunto con Bomberos y la Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS), el Municipio también trabajó en la remoción de escombros de una estructura de techo gravemente afectada en la intersección de calle Mitre y Santa Fe.

La Secretaría de Desarrollo Comunitario realizó un relevamiento inicial que identifica al menos diez viviendas afectadas por el temporal. Los daños incluyen voladuras de techos —tanto parciales como totales— y filtraciones que causaron la pérdida de bienes esenciales como ropa, colchones y muebles. Tras la evaluación de los daños, las familias recibirán la asistencia y los elementos necesarios. Hasta el momento no se han reportado inmuebles afectados en las localidades del Partido.

Las tareas de limpieza y remoción de escombros continuarán durante los próximos días. Desde el Municipio, se reitera la solicitud a los vecinos de evitar actividades en espacios verdes o zonas donde exista riesgo de caída de plantas o se observen gajos desprendidos.