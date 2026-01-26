ABSA hace agua en varios frentes

La empresa de agua bonaerenses está en la mira de varios municipios. La vanmtidad de reclamos por deficiencias en el servicio van en aumento, sumado al aumento de un 40 % en la tarifa que contrasta con la calidad de la prestación. Desde La Plata, pasando por Coronel Rosales, Casares y también 9 de Julio.

La Unión Cívica Radical (UCR) local ha endurecido su postura frente a la prestataria Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), denunciando una crisis estructural en el suministro de agua que afecta a diversos sectores de la ciudad. A través de un proyecto de resolución presentado en el Concejo Deliberante, el bloque de concejales radicales exige respuestas concretas ante un servicio que califican de «gravemente deficiente».

El reclamo del radicalismo se centra en la inestabilidad del suministro, caracterizado por cortes constantes y una presión de agua insuficiente que impide el desarrollo normal de la vida cotidiana de los vecinos. Según la fuerza política, la situación ha llegado a un punto crítico tras reiteradas quejas de los usuarios que no encuentran solución en los canales habituales de la empresa.

Más allá del malestar por la falta de agua, la UCR ha solicitado formalmente un informe detallado sobre las inversiones realizadas por la compañía en el distrito durante los últimos cinco años. Para los ediles, es fundamental determinar si la falta de mantenimiento y la ausencia de obras de infraestructura son las causas principales de la actual precariedad del servicio.

Este pedido de explicaciones se suma a una ola de cuestionamientos hacia la empresa en otros puntos de la provincia, vinculados tanto a la calidad del servicio como a los recientes aumentos tarifarios. En el caso de 9 de Julio, la dirigencia radical enfatiza que el acceso al agua potable es un derecho esencial y reclama que se garantice una provisión regular y eficiente para todos los barrios afectados sin más dilaciones. Además, vecinos han hecho reclamos pertinentes por pérdidas de agua en la via pública que llevan varios meses sin ser solucionadas, un contrasentido con la política comunicacional de cuidar el agua.