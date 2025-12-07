ABSA: Audiencia Pública para fijar aumentos y ajustes

La provincia de Buenos Aires ha convocado a una audiencia pública para que Aguas Bonaerenses (ABSA) presente su propuesta de nuevo régimen tarifario que busca implementar a partir de 2026 en La Plata y otras áreas donde opera. La empresa ha solicitado, como principal novedad, un ajuste tarifario promedio del 40% a partir de febrero.

Las resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial fijan que las audiencias se llevarán a cabo el 9 de enero de 2026, a las 11:00 y 11:30 horas, en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Además del aumento, ABSA presentó a la Autoridad del Agua (ADA) una propuesta para modificar parcialmente el régimen actual con dos objetivos principales: establecer una tarifa “más progresiva”, donde las propiedades de mayor valuación fiscal pagarían un monto superior, y aplicar ajustes tarifarios de forma bimestral.

La empresa justifica este pedido de modificación alegando un fuerte desequilibrio económico. Según ABSA, su estructura de costos sufrió un incremento del 4.144% entre fines de 2018 y septiembre del año en curso, mientras que el precio del metro cúbico y del módulo solo se ajustó un 1.499% en el mismo período.

Este desequilibrio ha resultado en un «lógico déficit económico», como reconoció la compañía. Los estados contables auditados para el ejercicio 2024 indican que los ingresos netos por servicios cubrieron apenas el 39% de los gastos de explotación de la empresa. La audiencia pública es un requisito legal indispensable para que ABSA pueda implementar el nuevo régimen tarifario.