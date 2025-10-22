Abrió sus puertas el nuevo CAPS de Barrio Alborada

Desde hoy, miércoles 22 de octubre, el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Barrio Alborada, ubicado en calle Alsina casi Chacabuco, ya está operativo y atendiendo al público en el horario de 7:00 a 19:00 hs.

Este moderno edificio, inaugurado semanas atrás por la Intendente María José Gentile y el Gobernador Axel Kicillof, reemplaza a la antigua «salita» de Heredia y Sarmiento. El centro cuenta con una infraestructura completa, incluyendo un sector de ingreso de pacientes ambulatorios conectado con la administración, una cómoda Sala de Espera, y un Salón de Usos Múltiples (SUM) con sanitario privado. Además, dispone de seis consultorios: cuatro destinados a la atención general con médicos clínicos y pediatras, un consultorio odontológico con tres profesionales, y un consultorio ginecológico con tres ginecólogos y dos obstetras.

Una de las principales innovaciones es que este CAPS implementa por primera vez en el distrito la digitalización de la historia clínica y ofrece el nuevo servicio de ecografía abdominal. La Secretaria de Salud, Tamara Vázquez Lagorio, explicó que este nuevo espacio se complementa con la Sala Diamantina. El CAPS Alborada absorbe las atenciones de clínica médica y pediatría, mientras que la Sala Diamantina continuará con servicios especializados de psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y asistentes sociales, que se complementarán próximamente con talleres de salud mental. Vázquez Lagorio destacó la alegría por el logro y agradeció la disposición del personal que colaboró en la mudanza al nuevo centro.