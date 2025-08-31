A quedarse en casa: se suspendió la fecha del Ascenso Nuevejuliense por lluvia

Como se esperaba y debido a las intensas lluvias que caen en 9 de Julio y la zona, la fecha 5 del fútbol del torneo de ascenso nuevejuliense quedó suspendida y reprogramada para el próximo domingo, anunció la Liga Nuevejuliense de Fútbol en sus redes oficiales.

18 de Octubre vs Compañía, Defensores de La Boca vs 12 de Octubre y Unión Dennehy vs Defensores de Sarmiento eran los partidos que se iban a jugar. 18 de Octubre y 12 de Octubre son los punteros del campeonato con 3 partidos ganados sobre 3 jugados.