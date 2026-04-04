A clase de cocina con las pasteleras

Ambas son cocineras, y ambas se especializan en pasteleria. Mary Graziolo y Cecilia Pietro se unieron para brindar, desde este próximo lunes 6 de abril, un ciclo de talleres para chicos y chicas, desde los 3 a los 12 años.

Convocadas a «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) contaron que el lugar será la cocina del colegio San Agustín, pero aclararon que es abierto a todos, chicos y chicas que quieran adentrarse en el mundo de la cocina. El taller es de una hora y media semanal, desde abril hasta diciembre. Las opciones de días son de lunes a jueves a las 15 horas, pero por la buena respuesta, agregaron un horario más los lunes a las 17. hay cupos. cada taller cuenta con un máximo de 12 participantes, «para poder atenderlos mejor y controlar a la hora de la cocción» aclaran las cocineras.

El objetivo no solo es que los chicos aprendan a cocinar distintas opciones, sino que además conozcan las buenas prácticas, lo bñasico que hace antes de cocinar y, luego si, aprenderán preparaciones dulces y saladas. La idea también es que conozcan e incoporen alimentos nuevos. «Vincularse con comidas mas variadas«, explica Cecilia.

Los cursos estánc asi completos, por eso agregaron el horario de los lunes a las 17 horas que, junto con el del martes a la 15 son los unicos en donde aun hay vacantes.

Para anotarse lo pueden hacer contactandose con las cocineras al 011-59815492 o al 2317 468004. O por Instagram en las cuentas de cada una de las pasteleras.

También habrá talleres similares para adolescentes y jóvenes y otro para adultos.