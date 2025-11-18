Este miércoles es el día de la Expo Técnica, la tradicional jornada de puertas abiertas que anualmente realiza la EET 2. Además de las propuestas y exhibiciones preparadas por los alumnos de los distintos niveles, este año cuenta con una grilla de charlas sobre temáticas diversas a cargo de especialistas. Juan Pablo Filoni, Director del establecimiento, dialogó con este medio explicando los detalles y novedades de esta edición de la Expo Técnica.
