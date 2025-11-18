18 Nov 2025
17.1 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Este miércoles es el día de la Expo Técnica, la tradicional jornada de puertas abiertas que anualmente realiza la EET 2. Además de las propuestas y exhibiciones preparadas por los alumnos de los distintos niveles, este año cuenta con una grilla de charlas sobre temáticas diversas a cargo de especialistas. Juan Pablo Filoni, Director del establecimiento, dialogó con este medio explicando los detalles y novedades de esta edición de la Expo Técnica.

Últimas noticias

Localesadmin -

Reunión de Gentile con Kreplak

La Intendente María José Gentile se reunió ayer en La Plata con el Ministro de Salud de la provincia...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra