9 de Julio también es violeta

Nuestro distrito también se sumó al trunfo de La Libertad Avanza. Votaron cerca de 28.906 ciudadanos, lo que equivale a un 67% de padrón, una leve mejoría de lo que fue la elección del 7 de septiembre.

LLA obtuvo 14833 votos (53,68%) frente a Fuerza Patria con 7942 votos (28,74%), marcando una contundente ventaja. La coalición centrista Provicnia Unidas tan solo sacó 1,043 votos quedando en tercer lugar, apenas arriba de la boleta que lo tenia al mediático Fernando Burlando que obtuvo un 3%. com 833 votos y el Frente de Izquierda con 776.

Este resultado refuerza la presencia violeta en el distrito y le marcó la cancha a la coalición peronista que esperaba repetir lo realizado en la elección del 7 de septiembre y tendrá que reacomodarse de cara al 27.