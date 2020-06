9 de julio en Fase 5: Protocolos sociales, de los restaurantes, clubes y actividades culturales

****Protocolo de Higiene y Seguridad (Covid-19) para la apertura gradual de Actividades Artísticas y Culturales en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio

1. Objetivo:

El objetivo del presente documento es establecer la metodología para

garantizar la salud de las personas, prevenir y controlar la propagación

de la enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (Covid-19).

En virtud de la situación de emergencia sanitaria originada por la

pandemia de COVID-19, resulta necesario, a los efectos de proteger la

salud de los artistas, técnico/as, y/o trabajadora/es e implementar

procedimientos y medidas adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo,

a los efectos de minimizar las posibilidades de contagio de COVID-19

fijando para ello las condiciones de prevención y recaudos de higiene.

Se efectúan recomendaciones generales para que, los titulares de los

establecimientos donde se efectúen actividades culturales y/o artísticas

tomen las acciones necesarias con el objeto de prevenir y gestionar de

manera adecuada los riesgos generales del COVID-19 respecto de las

personas que concurran al establecimiento, y puedan, asimismo, tomar las

medidas adecuadas o bien en caso de que la aparición de un caso sospechoso

y/o confirmados dentro del lugar tenga un plan de acción para ejecutar.

2. Alcance

El presente protocolo será de aplicación para artistas, técnico/as, y/o

trabajadora/es de la cultura en todas sus disciplinas cuando permanezcan

y desarrollen sus actividades en establecimientos en el que se realicen

manifestaciones y/o expresiones artísticas de cualquier disciplina:

audiovisual, multimedia, artes escénicas, artes plásticas, danza, música

real y directa de artistas, incluyendo todas las actividades artísticas

y/o culturales que se realizan en estudios de grabación, salas y/o

estudios de ensayo, salas teatrales, museos, milongas, peñas, centros

culturales y/o salas de música en vivo, y/o clubes de barrio.

El presente protocolo es de aplicación al personal sea propio o

contratado afectado a cada establecimiento cultural e incluye a las

autoridades de aquel, como a los concurrentes eventuales del mismo.

Este protocolo se conforma como una referencia que posee un compendio

de medidas de seguridad y prevención, y utiliza de guía de buenas

prácticas de fácil comprensión.

Su virtud y cumplimiento dependerá de la concientización,

responsabilidad y solidaridad, de todas y todos los que intervengan en

la actividad cultural.

2.1. Actividades alcanzadas.

– Producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción

a través de medios digitales y/o plataformas web (“streaming”).

– Ensayo de obras musicales, teatrales, etc.

– Asistencia a estudios/espacios culturales/ateliers de parte de sus

artistas.

3. Medidas generales de seguridad e higiene a cumplimentar en todo el

Establecimiento Cultural

• De acuerdo a las recomendaciones de la OMS, y del Ministerio de

Salud de la Nación, deberá guardarse una distancia mínima de 2

metros entre persona y persona.

• Se deberá usar de forma obligatoria el tapaboca nariz según lo

mencionado en el Dec. 255/2020 PBA, ya sean IF-2020 -12l4a2s83 33p-eGrDsEoBnAa-SsS TAquYeL MJGM

utilicen transporte privado (máx. 2 personas por vehículo

automotor); y las personas que se encuentren en espacios cerrados

de acceso público.

• Se realizará una toma de temperatura a cada persona que pretenda

el acceso al local, y en caso de que se registre alguien con una

temperatura igual o superior a 37,5 grados centígrados, se deberá

impedir el acceso y se activará el protocolo previsto para casos

sospechosos.

• El establecimiento deberá disponer en los accesos al

establecimiento felpudo o trapo de piso embebido en solución

desinfectante, soluciones alcohólicas.

• Contar con los elementos de limpieza necesarios para el

mantenimiento del establecimiento en las condiciones que exige la

autoridad sanitaria tanto nacional, como provincial y municipal.

• Cada establecimiento deberá designar un responsable de Limpieza y

Desinfección y su colaborador/a, a los fines de mantener salas,

sanitarios, depósitos y todo otro local con o sin acceso de

personas, en condiciones de máxima higiene y seguridad.

• Deberá dotarse de jabón en los sanitarios y se dispondrá alcohol

en gel o sanitizante de alcohol al 70% en todos los espacios

comunes.

• Se realizará la desinfección de las herramientas y equipos de

trabajo como así también la limpieza de la sala utilizada, antes y

después de su uso.

• Las tareas de preparación del espacio y conexión de instrumentos

se realizarán con guantes descartables.

• Se realizará limpieza y desinfección cada 2 horas de las superficies

de alto contacto.

• En el resto de las superficies y objetos se efectuará limpieza

húmeda frecuente, de ser posible con la misma IF-20 20p-e12r4i2o83d3i3c-GiDdEaBdA -qSuSeTA YlaL MJGM

indicada en el apartado anterior, utilizando rociador o toallitas

con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina,

etc. Cubrir las superficies de apoyo horizontal de la sala con

nylon y desinfectarlas con paño húmedo con agua y solución de

lavandina, o alcohol al 70%, antes y luego de cada uso.

• Los establecimientos habilitados deberán operar con la mínima

cantidad de trabajadoras/es requerida/os y adoptar medidas para

trabajar a distancia en la medida de lo posible.

• Se recomienda revisar y adecuar las diferentes tareas fundamentales

en base a turnos rotativos de trabajo, disposición de descansos,

de manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas

durante toda la jornada de trabajo, llevar al mínimo posible la

convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico, uso

de tapaboca nariz en todo momento tanto por la/os trabajadoras/es

como de todos los que ingresen al lugar.

• Se sugiere, en la medida de lo posible, controlar la temperatura

de la/os trabajadora/es previo al ingreso al establecimiento, la

cual debe ser menor de 37.5ºC.

• Comunicar diariamente a las trabajadoras y trabajadores acerca de

las medidas de prevención dispuestas por las autoridades

competentes y las acciones dispuestas en el lugar de trabajo.

• Disponer en lo posible, de personas que controlen los accesos y

evitar aglomeraciones del personal, siempre mantener la distancia

mínima de 2 metros.

• El titular del establecimiento dispondrá de todas las medidas para

evitar aglomeraciones y controlar que la/os trabajadoras/es y todos

los que concurran mantengan la distancia de seguridad establecida

a fin de evitar posibles contagios, y diagramará espacios – a través

de indicaciones- para evitar que no se generen largas filas; y

evitar que se genere proximidad entre personas que no respeten la

distancia mínima de distanciamiento interpersonal.

• Se recomienda señalizar y colocar a disposición información y

cartelería sobre; las líneas de atención ciudadana, en relación a

las recomendaciones y medidas generales de protección y prevención,

principalmente en lugares fácilmente visibles para todos en

diferentes sectores.

• El titular del establecimiento extremará medidas de higiene,

reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los espacios de

trabajo y de alta circulación según lo establecido por las

autoridades sanitarias, por ejemplo, de cestos de basura, baños,

comedores, etc así como de las áreas comunes, tales como la zona

de cajas (en caso de venta de entradas para para reproducción a

través de medios digitales y/o plataformas web) camarines, etc. y

accesos al establecimiento por los/las trabajadore/as.

• Se deberá distribuir alcohol en gel, sanitizantes varios e insumos

de higiene en espacios comunes de los establecimientos, así como

también en el ingreso a los mismos.

• Se recomienda el uso obligatorio de máscaras faciales por parte del

personal de caja y atención al público en caso de no poseer una

barrera física(mampara)

• Sector de Cajas y pagos: Fomentar el pago con tarjeta de débito y

crédito a fin de evitar el intercambio de dinero en papel y

disminuir los riesgos de contagio por contacto. El titular del

establecimiento procurará emplear y fomentar el uso de canales

electrónicos, telefónicos y alternativos para realizar operaciones,

trámites y compras de entradas por dichos medios y establecerá, en

la medida de lo posible, mecanismos de entrega virtual y/o el retiro

de códigos de entrada bajo la modalidad “pick-up” no se recomienda.

• Evitar el uso de dinero efectivo, y en el caso de que no haya otra

opción, el personal que manipule el mismo se desinfectará las manos

después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la

siguiente transacción.

– El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser

de la siguiente forma: el cliente depositará el dinero en una

superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero

levantará la misma desde la superficie, dicha superficie se

desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso

de guantes de nitrilo para el manejo con contacto de dinero en

efectivo.

• En el caso de que el pago sea con tarjeta de crédito o débito la

misma será depositada por el cliente en una superficie lisa de

fácil limpieza evitando el contacto personal. Se deberán

desinfectar tanto las tarjetas como el posnet utilizado con solución

de agua y alcohol (70%). Esta superficie se desinfectará en cada

uso.

• Se recomienda ver la forma de NO hacer firmar el voucher en el caso

de pago con tarjeta, de manera de minimizar el contacto con

superficies, si el mismo es esencial para su realización

automáticamente se hará la desinfección del elemento tocado con

alcohol al 70%.

Para ello, se recomienda incentivar el pago del importe de las

operaciones mediante Apps o a través de canales electrónicos

habilitados.

• Realizar higiene de manos frecuentemente (Según Anexo I).

Recomendar el lavado de manos periódicamente. En la organización

del trabajo, establecer garantías para que durante la jornada se

defecto de estos, con una solución hidroalcohólica. En lugares de

trabajo donde no sea posible proceder al lavado de manos por el

desempeño de la tarea, se deberá disponer de gel o solución

alcohólica sustitutiva en cantidad suficiente para su turno y así

mantener la higiene adecuada.

• Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo:

– Antes y luego de haber tocado superficies de uso público:

mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.

– Antes y después de manipular basura o desperdicios.

– Antes y después de comer, manipular alimentos.

– Después de manipular dinero, llaves, etc.

– Después de ir al baño, etc.

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como

besos, abrazos o estrecharse las manos.

• Mantener la distancia ideal de 2 metros entre TODAS las personas.

• No tener contacto con personas que están cursando infecciones

respiratorias.

• Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o

con un pañuelo desechable que deberá ser descartado posteriormente.

• Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas

debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. Las

medidas preventivas a adoptar en zonas comunes, como son: la

adecuada ventilación, limpieza y desinfección de los mismos tras

cada uso.

• Limpiar y desinfectar las superficies y los objetos que se usan con

frecuencia cada 2 horas, y dejar constancia escrita de dicha

limpieza.

• Se recomienda, de manera general, eliminar o clausurar aparatos de

microondas, etc. Si no fuera posible, por resultar su uso

imprescindible, prestar especial atención a la higiene de manos

antes y después de su uso y a la limpieza y desinfección de los

mismos tras cada uso.

• Se recomienda evitar compartir objetos (por ejemplo, instrumentos

dinero, tarjetas de pago, bolígrafos, etc.). En caso de no poder

evitar el intercambio de objetos, se realizará siempre, una

desinfección de manos después de dicho intercambio y del objeto

utilizado.

• Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar

cumplimiento con el protocolo: garantizar provisión Elementos de

protección personal y kit de higienización, para todo el personal

y desinfección.

• Usar tapaboca nariz de manera permanente, salvo en el momento de

realizar la actuación en la sala, donde sólo deberán permanecer

sólo la/os música/os y el personal mínimo necesario para operar la

técnica de la grabación.

• Prohibido salivar o expectorar en el suelo.

• Los Elementos de protección personal serán provistos por el titular

del establecimiento. Al respecto, se debe tener en cuenta que:

– Son de uso personal, por lo que no se deben compartir.

– Las máscaras transparentes de protección faciales deberán ser

individuales y no se podrán compartir. (Mantener una buena

higiene de la misma diariamente con alcohol al 70% o producto

sanitizante y no manipular constantemente la misma)

– Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser

– Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos

(Instrumentos, objetos, etc., manejo de efectivo, tarjetas de

crédito, entrega de mercaderías, objetos, audio) y se debe

realizar la higiene y desinfección de estos, en forma frecuente

en el día, serán descartables.

• Limpiar todas las superficies de trabajo con agua y detergente, y

desinfectar las mismas con solución con lavandina al 0,5% (10 ml

de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua) o alcohol al 70%.

– Puede utilizarse un envase con pulverizador y secar con un paño

limpio. Hacer uso del mismo cada 2 horas, y a la apertura y al

cierre del establecimiento cultural de todas las superficies.

– Importante: las preparaciones de desinfectantes es conveniente

que la misma sea efectuada en el día para que no pierda

efectividad con el paso del tiempo.

• La/os trabajadores/as cuya actividad alcance la atención o contacto

con otras personas deberán utilizar protectores faciales de manera

obligatoria.

4. Medidas generales de higiene y/o protección de las/os trabajadora/es

y autoridades del Establecimiento Cultural

4.1. Grupos de riesgo

• El titular del establecimiento verificará respecto a todos sus

trabajadoras/es si los mismos pertenecen a alguno/s de los grupos

de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del

deber de asistencia en los términos de la Resolución del MTEySS Nº

207/2020. (Anexo II – Listado). No se recomienda que personal dentro

del listado asista.

• Asimismo, el/la trabajador/a que se encuentre comprendido en

del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS Nº

207/2020, y/o en situación de aislamiento obligatorio en los

términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá comunicar tal

situación a su titular del establecimiento en forma inmediata por

cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, a

fin de evitar el traslado al lugar de trabajo.

• El titular del establecimiento, en caso de corresponder, podrá

solicitar la documentación que acredite la condición invocada, la

cual podrá ser remitida por medios digitales, electrónicos y/o

telefónicos.

• Ante la presencia de fiebre y/o síntomas respiratorios (tos, dolor

de garganta), NO concurrir al lugar de trabajo, contáctese en forma

inmediata con el sistema de salud.

4.2. Relativo a la prestación de tareas

• El titular del establecimiento dará aviso a la ART del personal que

cumple sus funciones con normalidad desde el/los establecimientos

culturales, y también de aquellos que lo hacen desde sus hogares y

quienes no concurren por diferentes motivos.

• El titular del establecimiento propiciará y adoptará las medidas

pertinentes para que el lugar de trabajo se encuentre limpio y

ordenado, debiendo realizar desinfección y limpieza (con productos

habilitados y recomendados para realizar la misma) cada 2 horas en

lugares de mayor contacto, y cada cambio de turno de todo el

establecimiento (pisos, muebles, estanterías, etc.) Se recomienda

dejar constancia diaria y escrita del mismo.

4.3. Recomendaciones para desplazamientos hacia y desde el lugar

de trabajo – transporte

• Conforme lo dispuesto por el artículo 5° del DNU N° 459/APN/2020,

el titular del establecimiento deberá garantizar el traslado de los

trabajadores mediante la contratación de los servicios de

transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, de

vehículos habilitados para el servicio de taxi, remís o similar

siempre que se transporte a sólo un pasajero por vez, o bien acudir

al uso de transporte propio.

• Recomendar desplazarse provisto de un kit de higiene personal.

4.4. Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante

el trabajo

• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el titular del

establecimiento, por sí o a través de personal especialmente

designado a tal fin el cual deberá estar munido de elementos de

protección personal adecuados, consultará por estado de salud del

trabajador y su familia, siendo dable utilizar un cuestionario

preestablecido. (Anexo IIII)

• En caso de manifestar posibles síntomas, no se permitirá el ingreso,

recomendándose la vuelta a su lugar de residencia y contactar con

servicio médico. El titular del establecimiento podrá realizar un

control de temperatura diario de toda/os la/os trabajadora/es al

momento de su ingreso al lugar de trabajo, prohibiéndose el ingreso

a quienes registren una temperatura igual o superior a 37,5°. En

caso que el/la trabajador/a al momento de su ingreso supere la

mencionada temperatura y asimismo manifieste síntomas compatibles

con COVID-19 (“caso sospechoso”), se apartará a la/el trabajador/a

de los lugares comunes y deberá contactarse en forma inmediata con

el sistema de salud (Línea 148 – Provincia de Buenos Aires y/

aquellas que se dispongan en cada municipio).

• El titular del establecimiento deberá disponer en los accesos al

establecimiento un felpudo o trapo de piso embebido en solución

desinfectante, gel o soluciones alcohólicas, solución desinfectante

y toallas de papel.

• Toda persona que ingrese al establecimiento, al llegar al mismo,

deberá limpiar la suela del calzado en felpudo o trapo de piso

embebido en solución desinfectante (lavandina u otras), además

deberá realizar limpieza de las manos en seco (gel o soluciones

alcohólicas).

• Toda persona que ingrese al establecimiento, al llegar al mismo,

realice limpieza del celular y llaves con toallas de papel y

solución desinfectante.

• El titular del establecimiento podrá establecer horarios de entrada

y salida escalonados, a fin de evitar aglomeraciones en los puntos

de acceso y egreso. Deberán evitar las aglomeraciones de personas

en la puerta de acceso, por lo que el ingreso de las distintas

personas que deban acudir al establecimiento, será en diferentes

horarios, a razón de una diferencia mínima de cinco (5) minutos por

persona que pretenda acceder.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca en todo el transcurso

de la jornada. Se recomienda el no uso de maquillajes, lápiz de

labios, como también anillos, pulseras y cadenas.

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los

ojos a partir de salpicaduras o gotas de secreciones nasofaríngeas.

• No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate,

tazas, etc.).

• Reducir y evaluar la suspensión de las reuniones presenciales con

terceros. En caso de celebrarse, limitar el número de presentes y

llevarlas a cabo en espacios que permitan cumplir con la distancia

manos previa a la reunión y dejar registro de la fecha y de los

asistentes con sus respectivos contactos.

• Limitar al mínimo indispensable las reuniones entre la/os

trabajadora/es. En caso de extrema necesidad de encuentros

presenciales, realizar los mismos en espacios que permitan una

distancia ideal de 2 metros entre cada asistente siempre tomando

los recaudos mínimos de uso de tapabocas nariz, la higiene de

manos previa a la reunión y dejar registro de la fecha y de los

asistentes con sus respectivos contactos.

• El/la artista ingresará hasta el acceso del escenario con

tapaboca, previendo un espacio para que pueda descartarlo o

depositarlo junto a elementos personales.

• Se reitera que la única forma del no uso del tapaboca será en

escenario y solamente por los artistas, y deberán tener un

distanciamiento prudencial de 2 metros como mínimo.

• No será posible tocar ni manipular ninguno de los elementos

personales por otras personas.

• Estarán identificadas las zonas de circulación por cartelería y

se le informará a toda/os verbalmente las pautas de circulación,

no se podrán tomar otros caminos de circulación que no sean los

estipulados ya sea para ingreso, egreso y accesos a escenarios y

camarines, se debe diagramar y hacer uso adecuado, y prudencial

de los sectores sin movilizarse hacia sectores que no estén

autorizados. Mientras más se cumpla esta medida en caso de que

aparezca un caso de COVID-19 en el lugar se puede limitar el

sector y desinfectarlo específicamente.

• Todos los sectores se desinfectarán con los elementos de higiene

en caso de ser extraídos de las cajas, con solución al 70% de

alcohol o 1/10 partes de agua lavandina al 50gr/lt cada 2 hs de

trabajo.

4.5. Desarrollo de las actividades permitidas.

• En el caso de producción y/o grabación de contenido para transmisión

y/o ensayos, estos podrán desarrollarse según el tamaño del lugar

y serán a razón de que se pueda cumplimentar la distancia mínima

de 2 metros entre personas.

• Se recomienda diagramar antes los pasos a seguir previamente por

vía digital. Deberán determinarse antes del comienzo de cada jornada

de grabación, los roles de cada integrante, y los artistas sólo

podrán utilizar sus instrumentos y/o elementos personales, evitando

tocar nada más.

• Los cables que irán conectados a la consola, deberán ser manipulados

por quien vaya a realizar el sonido.

• En el caso de los micrófonos, no se recomienda el uso compartido,

siendo responsabilidad de cada artista llevar el suyo. En caso de

no disponer de uno, se debe higienizar antes y después de ser usado,

y desde su primera limpieza, solo podrá ser utilizado por una única

persona.

• Se requiere, asimismo, ser extremadamente puntuales y responsables,

limitando la reunión solo a la preparación y realización del ensayo

y/o grabación.

• Para el caso de ser estrictamente necesario, se dispondrá un camarín

por cada artista. Los camarines serán desinfectados antes y después

de cada uso poniendo especial énfasis en superficies, mesadas,

canillas, picaportes, lavabo, botón de descarga, etc. Se dispondrá

de alcohol en gel en el camarín, jabón y toallas de papel

• Cada artista deberá trasladar y armar su/s instrumento/s. De ninguna

manera los artistas pueden circular libremente. Las puertas de

acceso al escenario serán abiertas por una sola persona designada

a tal efecto, quien deberá tener elementos de desinfección en forma

permanente (rociador o alcohol en gel) evitando tocar las mismas

con sus manos.

• En aquellos establecimientos que cuenten con escenario, el acceso

al dicho sector está estrictamente restringido al personal

autorizado (técnicos, músicos, producción). No podrán ingresar las

personas que no estén abocadas a las tareas en escenario.

• La circulación no puede ser aleatoria o sin un fin específico, se

debe circular/manipular/tocar el espacio lo mínimo indispensable,

manteniendo la distancia de 2 metros entre personas.

• Todos los técnicos que manipulen elementos/equipamiento en

escenario deben utilizar guantes de látex descartables. Por cada

espectáculo se requiere un mínimo de 2 pares de guantes por técnico.

Un par de guantes para el armado de sillas, atriles, microfonía y

otros elementos, que debe descartarse al finalizar el armado. Otro

par de guantes para retirar el equipamiento y desinfectarlo en su

totalidad. Todos los guantes de látex que se utilicen deben

descartarse al finalizar su uso.

• Los artistas deberán limpiar y desinfectar con alcohol al 70% el

mobiliario y objetos empleados al completar su uso.

• Los instrumentos musicales de viento no podrán compartirse. Serán

de uso exclusivamente personal y no se podrán ni prestar ni alquilar

el mismo.

• Todos los micrófonos deben desinfectarse, idealmente con productos

anti-bacteriales, antes y después de cada uso.

• Deberán mantenerse limpias e higiénicas todas las superficies de

las interfaces, los altavoces, mezcladores, cables y todo objeto

que sea afín a la utilización.

• En caso de utilizar vestuario, el mismo deberá ser lavado y

debidamente desinfectado luego de cada uso con el método del doble

balde.

• Una vez finalizado el espectáculo/grabación/producción/ensayo, los

artistas deberán volver a camarines manteniendo la distancia social

establecida para retirar sus cosas y esperar ahí a que la persona

que el espacio designe, los conduzca hasta la puerta de salida en

turnos individuales.

• Al finalizar la actividad el personal de limpieza limpiará y

desinfectará los espacios escénicos, camarines y pasillos

utilizados luego de cada grabación y antes de la llegada de otro

artista.

4.6. Limpieza de ambientes de trabajo y desinfección de objetos

• Como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la

“técnica de doble balde – doble trapo”. Es una técnica muy sencilla

y se necesita contar con agua corriente, detergente, lavandina de

uso comercial, dos baldes y dos trapos. Consiste en dos fases:

– 1° fase: Proceso de limpieza

a) Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y

b) En el balde Nº 1 agregar agua y detergente.

c) Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar

las superficies a limpiar (mostradores, pasamanos, picaportes,

barandas, instrumental de trabajo etc.). Siempre desde la zona

más limpia a la más sucia.

d) Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.

e) Enjuagar el detergente sobrante con el trapo N° 2 sumergido

en el balde N°2 con agua.

– 2° fase: Proceso de desinfección:

a) En un recipiente colocar 10 ml de lavandina de uso doméstico

en un litro de agua.

b) Pulverizar la solución sobre los objetos y herramientas o

con un paño húmedo friccionar las superficies a desinfectar.

c) Dejar secar las superficies.

El personal que ejecute dicha tarea deberá poseer todos los Elementos

de protección personal (protección respiratoria, guantes impermeables y

protectores oculares) a fin de evitar el contacto de la piel y de las

mucosas con los detergentes y lavandinas utilizados durante las tareas

de limpieza y desinfección.

4.7. Capacitación y concientización del personal

• El titular del establecimiento difundirá y capacitará a las/los

trabajadoras/es respecto al presente Protocolo de Higiene y Salud

en el Trabajo Emergencia Sanitaria Covid-19.

• Comunicar diariamente a la/os trabajadora/es por Encargados,

Supervisores, Gerentes o Dueños, acerca de las nuevas medidas de

prevención dispuestas por las autoridades competentes y las

acciones dispuestas en el lugar de trabajo en tal sentido.

• El titular del establecimiento deberá colocar el afiche informativo

sobre medidas de prevención específicas acerca del Coronavirus

COVID-19 provisto por la ART (conforme Resolución SRT Nº 29/2020).

• El/La trabajador/a deberá estar capacitado específicamente sobre

el uso, estado, conservación, retiro y descarte de los Elementos

de protección personal brindados por el titular del

establecimiento.

• Se recomienda que el personal reciba los siguientes documentos de

interés publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

de la Nación:

– Recomendaciones especiales para trabajos exceptuados del

cumplimiento de la cuarentena

– Recomendaciones para desplazamientos desde y hacia tu trabajo

– Elementos de Protección Personal

• Brindar conocimiento a la/os trabajadoras y trabajadores sobre las

principales medidas de prevención frente al COVID-19 y estar

actualizados con la información brindada por las páginas web:

– https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

– https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/es

• Generar una constancia escrita por el titular del establecimiento

(Anexo IV) que conste la entrega de la información a lo/as

trabajadores/as de los documentos relacionados con:

– Protocolo de Higiene y Seguridad de la actividad.

– Recomendaciones especiales para trabajos exceptuados del

cumplimiento de la cuarentena

– Recomendaciones para desplazamientos desde y hacia tu trabajo

Dicha constancia deberá ser archivada por el titular del

establecimiento y en caso de solicitud ser exhibida.

5. Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con

Covid-19.

• El titular del establecimiento y/o el/la trabajador/a afectado/a

deberán comunicarse con los

números de teléfonos

indicados en cada

jurisdicción para seguir

los protocolos del

Ministerio de Salud de la

Nación y de cada provincia. (Provincia de Buenos Aires = 148)

Se deberá dar asistencia a todo/a trabajador/a y/o tercero/a

ajeno/a al establecimiento cultural que presente síntomas

compatibles con COVID-19 que se encuentre en el mismo.

Todo el personal que lo asista deberá utilizar barbijo, protección

ocular y guantes.

• (Se deberá tener un kit de seguridad para estos casos con esos

elementos en el botiquín de primeros auxilios del local).

• Se deberá aislar al trabajador/a o tercero y proporcionarle un

barbijo.

• Se deberá evitar el contacto personal con otros trabajadores/as y/o

persona que se encuentre en el establecimiento. Se le solicitará a

la persona que identifique a las personas con las que tuvo contacto.

• Se realizará una desinfección de todo el sector donde el/la

trabajador/a o tercero/a ajeno/a al establecimiento estuvo en

contacto.

• En caso de que sea el/la trabajador/a quien presente síntomas se

deberá dar aviso a la ART en caso de que esté bajo dependencia, o

bien llamar al 148 y estimar los pasos a solicitar por la misma

para su atención. Si es posible aislar, a la persona hasta la

llegada del servicio médico.

• Se extremarán las medidas de control de temperatura diaria al

personal y tercera/os, al momento de su ingreso al lugar de trabajo,

principalmente de aquellos trabajadores que tuvieron contacto con

la persona que presenta síntomas compatibles con COVID-19, se deberá

consultar con el servicio sanitario las medidas a seguir por estas

personas. Ante la situación antedicha, no se permitirá el ingreso

de quienes registren una temperatura igual o superior a 37,5° y se

adoptarán las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación y/o

de la Provincia de Buenos Aires.

6. Actuación ante un caso positivo de Covid-19.

En caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 de un/a trabajador/a

(que podemos denominar “Positivo”) que forme parte de alguno de estos

grupos de trabajo, el titular del establecimiento cumplimentará

inmediatamente las siguientes acciones para garantizar la salud de

las/los trabajadoras/es y permitir la continuidad de la actividad del

área a la mayor brevedad posible:

➢ Etapa 1: Se deberá dar aviso inmediato y formal a las autoridades

sanitarias competentes de la jurisdicción. (Llamar al 148)

a) Se deberá colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias

competentes del Municipio para el seguimiento epidemiológico del

caso.

b) Se aislará inmediatamente a las/los trabajadoras/es que formaron

parte del grupo de trabajo en el que participó el/la trabajador/a

Positivo, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones que imparta

la autoridad sanitaria competente del Municipio.

c) Se seguirán las indicaciones de limpieza y desinfección emanadas de

la autoridad sanitaria, que podrán incluir la ejecución de un

procedimiento especial e integral de limpieza y desinfección total

del local que permita reiniciar las tareas del local en el menor plazo

posible y la limpieza y desinfección de las superficies con las que

ha estado en contacto el/la trabajador/a Positivo. La

limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido

en la política de limpieza y desinfección de la autoridad sanitaria

o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de

cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50

gr/litro preparada recientemente).

d) El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual

adecuado para la prevención de infección por microorganismos

transmitidos por gotas y por contacto que incluya: camisolín, barbijo,

guantes y protección ocular.

e) Si el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse

ante la ART el infortunio laboral, acompañándose el diagnóstico

confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, a fin que el/la

trabajador/a damnificado/a reciba, en forma inmediata, las

prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias

y complementarias.

➢ Etapa 2: Sí y solo sí la autoridad sanitaria lo habilita, y una vez

comprobada y acreditada la finalización del procedimiento de limpieza

y desinfección total del área mencionada en el punto d. de la Etapa

1, el titular del establecimiento podrá convocar a los restantes

grupos de trabajo que deberán presentarse a trabajar en los horarios

ya acordados.

a) La empresa, antes del inicio de las tareas, deberá informar a las/los

trabajadoras/es las acciones realizadas para transmitir tranquilidad

y serenidad en sus puestos de trabajo.

b) El titular del establecimiento dispondrá de un equipo de contingencia

adecuado para dar continuidad a las tareas correspondientes al grupo

de trabajadoras/es aislados hasta que hayan cumplimentado debidamente

las recomendaciones de la autoridad sanitaria correspondiente para

su posterior reincorporación.

7. Actuación ante personal con “contacto estrecho” con personas que

revistan condición de “casos sospechosos” o posean confirmación médica

de haber contraído Covid – 19

• A la trabajadora o el trabajador, con “contacto estrecho” con

personas que posean confirmación médica de haber contraído COVID –

19 se le autorizará el retiro del establecimiento en forma inmediata

y se le indicará se contacte con carácter urgente con el sistema

de salud (a las líneas telefónicas antedichas).

• El/La trabajador/a que se encuentre en la situación descripta en

el punto anterior, no podrá reingresar al establecimiento hasta

tanto se cumpla la cuarentena indicada por las autoridades

sanitarias.

El presente protocolo será actualizado en la medida que las

autoridades sanitarias nacionales, provinciales, municipales y la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo emita nuevas indicaciones y

recomendaciones en el marco de la EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.

8. Anexos

ANEXO I

LAVADO CON AGUA Y JABÓN

Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos)

LAVADO CON ALCOHOL EN GEL

Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20

segundos)

ANEXO II

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad,

funcionamiento del establecimiento”. Se considerará “personal esencial”

a todos los trabajadores del sector salud.

b. Trabajadoras embarazadas.

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que

define la autoridad sanitaria nacional.

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la

fecha, son:

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva

crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar,

bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad

coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

3. Inmunodeficiencias.

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o

con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis

meses.

Además, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecida

por Resolución N° 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación o

sus modificatorias que en lo sucesivo se dicten, se considerará

justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona

adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte

indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona

alcanzada por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a su

empleador o empleadora, justificando la necesidad y detallando los datos

indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. Podrá

acogerse a esta dispensa solo un progenitor o persona responsable, por

hogar.

ANEXO III

Cuestionario Ejemplo de Seguridad al Ingreso del trabajador-

COVID-19

Nombre y Apellido:

DNI:

Empresa:

• Marque con una cruz en caso de respuesta

afirmativa:

1. ¿Se encuentra dentro del grupo de riesgo: mayores de 60

años, diabéticos, enfermedades respiratorias, embarazadas,

¿entre otros? Indique cuál/es:

2. ¿Usted o algún miembro de su familia ha regresado en los

últimos 14 días de algún país extranjero? País:

3. ¿Usted o algún miembro de su familia tenga un historial de

viaje o residencia de zonas de transmisión local, (ya sea

comunitaria o conglomerados) de COVID-19 en Argentina?

¿Tiene dentro de su núcleo cercano personal sanitario o

4. ¿Usted o algún miembro de su familia ha estado con alguna

persona con COVID-19 confirmado en los últimos 14 días?

5. ¿Usted o algún miembro de su familia posee alguno de los

siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, tos,

cansancio, dolor de garganta o dificultad para respirar?

Indique cuál/es:

Lugar y Fecha

Firma

Aclaración

ANEXO IV

CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

EMPRESA/ESTABLECIMIENTO/RAZON SOCIAL:

TEMA: Protocolo de Higiene y Seguridad de la actividad. Recomendaciones

especiales para trabajos exceptuados del cumplimiento de la cuarentena.

Recomendaciones para desplazamientos desde y hacia tu trabajo. Elementos de

protección personal.

LUGAR:

FECHA:

Completar todos los datos solicitados

Nº DNI NOMBRE Y APELLIDO FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

****Referencia: Recomendaciones actividades sociales

Actividades sociales:

Corresponde a encuentros, reuniones en espacios cerrados.

Se recomienda reuniones con un número máximo de 10 personas. El número de participantes de la reunión no debe superar el 50% de la capacidad física del lugar.

Se debe utilizar el tapabocas nariz durante el encuentro.

Se recomienda el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación

cruzada del aire en el espacio de reunión.

Se debe contar con instalaciones de lavado de manos con agua y jabón y / o dispensadores de alcohol en

gel para la higiene frecuente de manos.

Se deberáb cubrir la boca y nariz con el codo o pañuelo descartable (que será inmediatamente descartado) al toser o estornudar.

Se recomienda el mínimo contacto entre las personas y sostener un distanciamiento social de 2 metros entre las personas no convivientes.

****Protocolo de Higiene y Seguridad (Covid-19) Locales de Gastronomía en el

marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas. Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de

Inversiones. Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

10 de junio de 2020

1. Objetivo

2. Alcance

3. Medidas generales de seguridad e higiene a

cumplimentar en todo el establecimiento gastronómico.

4. Medidas generales de higiene y/o protección de las/os

trabajadora/es y autoridades del establecimiento

gastronómico.

5. Medidas generales de higiene y/o protección a los

comensales que concurran al establecimiento

gastronómico.

6. Actuación ante la presencia de síntomas compatibles

con Covid-19.

7. Actuación ante personal con “contacto estrecho” con

personas que revistan condición de “casos

sospechosos” o posean confirmación médica de haber

contraído Covid – 19.

8. Actuación ante un caso positivo de Covid-19.

9. Anexos

1. Objetivo

El objetivo del presente documento es establecer la metodología para

garantizar la salud de las personas, prevenir y controlar la

propagación de la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 (Covid-

19).

En virtud de la situación de emergencia sanitaria originada por la

pandemia de COVID-19, resulta necesario proteger la salud de los

trabajadores, empresarios, comensales, y proveedores del

establecimiento e implementar procedimientos y medidas adecuadas de

higiene y seguridad en el trabajo para minimizar las posibilidades

de contagio de COVID-19, fijando para ello las condiciones de

prevención y recaudos de higiene.

Se efectúan recomendaciones generales para que los titulares de los

Locales Gastronómicos tomen las acciones necesarias con el objeto de

prevenir y gestionar de manera adecuada los riesgos generales del

COVID-19 respecto de sus empleados y comensales al establecimiento y

puedan, asimismo, tomar las medidas adecuadas en caso de aparición

de un caso sospechoso y/o confirmado dentro del local gastronómico.

2. Alcance

El presente protocolo es de aplicación al personal, sea propio o

contratado, afectado a los locales gastronómicos e incluye a las

autoridades de aquel como a los comensales/concurrentes al mismo.

Este protocolo se conforma como una referencia que posee un compendio

de medidas de seguridad y prevención, y utiliza de guía de buenas

prácticas de fácil comprensión.

Su virtud y cumplimiento dependerá de la responsabilidad y

solidaridad, tanto de empleadores, trabajadores y comensales que

acudan al establecimiento.

3. Medidas generales de seguridad e higiene a cumplimentar en todo

el Establecimiento Gastronómico

3.1. Reservas

· Se recomienda que todos los clientes acudan al establecimiento

con reserva previa, la que debe ser realizada de manera remota

(teléfono, página web, app celular, etc.). El local deberá

comunicar por algún medio fehaciente la confirmación de la

reserva.

· Comunicar a las y los clientes las políticas que el local está

tomando para preservar su seguridad y salud. Informar, si están

estipuladas, pautas de circulación dentro del local a la que

accederá previa reserva. Se sugiere evitar la asistencia de

personas en grupos de riesgo a los establecimientos. (Anexo III)

· Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y

controlar que no se supere la misma cumpliendo las pautas de

distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no

exceda, en ningún momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados.

· Los clientes/comensales deberán concurrir por sus propios medios

de transporte.

· La persona que efectuó la reserva será responsable por el

cumplimiento de las normas por parte del resto del grupo

asistente.

· Los establecimientos deberán registrar los datos personales de

todos los clientes que concurran al establecimiento,

determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que

deberán ser registrados por los comercios en el “Registro de

Clientes” (Anexo II) con un mínimo de 30 días corridos de

historia, para llevar a cabo una trazabilidad suficiente en el

caso de producirse un contagio.

· Se recomienda notificar en tiempo real el estado de la reserva

para evitar aglomeraciones por espera, que siempre debe ser fuera

del establecimiento.

· Demarcación de áreas (distancia mínima 2 metros), para ingreso

y egreso de los clientes, evitar el contacto cercano.

3.2. Ingreso al local

· El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo

posible que sean independientes. Caso contrario se deberá

señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la

circulación, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución

de alcohol al 70% o sanitizante apropiado a toda persona que

ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.

· Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y

controlar que comensales y trabajadoras/es mantengan la

distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles

contagios, y diagramará espacios – a través de indicacionespara

evitar que no se generen largas filas; evitar que se genere

IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM

proximidad entre personas que no respeten la distancia mínima

de distanciamiento interpersonal y en el caso de mucha espera,

brindarles sillas o lugares de espera adecuados en el exterior

proporcionado distanciamiento adecuado(2 metros)

· Se recomienda señalizar y colocar a disposición del público

información y cartelería sobre las líneas de atención ciudadana

en relación a las recomendaciones y medidas generales de

protección y prevención, principalmente en lugares fácilmente

visibles para el público general.

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con

lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero será colocado del

lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el

calzado toda persona que ingrese al mismo. El segundo, estará

dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado.

Los trapos de pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2

horas. La concentración utilizada será de 55 gr/litro diluida

(10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua).

De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l,

colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta

desinfección, preparado el mismo día que se va a utilizar. La

lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 hs dado que

pierde su efectividad. Llevar el correspondiente registro

escrito.

· Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la

medición de la temperatura. Esta debe realizarse empleando

termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico

directo. La persona encargada de la medición de temperatura debe

contar con equipo de protección personal apropiado. No se

permitirá el ingreso a los locales o establecimientos donde se

IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM

la densidad de ocupación no exceda en ningún momento lo

mencionado.

· Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera

de evitar la saturación. Está prohibido ubicar a más de 4

personas por mesa, a excepción se trate de grupo familiar

primario de más de cuatro miembros.

· Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo

para desinfectar e higienizar las mesas.

· El distanciamiento es válido tanto para mesas en el interior

como en el exterior de los locales gastronómicos.

· Será de exhibición obligatoria por parte de los empleadores, en

cada una de las áreas del local y en lugares fácilmente visibles

(pisos y paredes), cartelería que contenga información sobre el

sentido de la circulación, lavado de manos, distanciamiento

social, prohibición de contacto físico al saludarse, prohibición

de compartir cubiertos, vasos, u objetos personales que se llevan

a la boca o se manipulan con las manos y todo aquello que se

considere necesario para el resguardo y protección ante COVID-

19.

· En caso de haber ascensores se deberá sugerir el uso individual

o bien no ocupar más del 30% de la superficie de la cabina, salvo

en caso de grupos familiares. Estas indicaciones deben ser

legibles y estar ubicadas en un lugar visible.

· La disposición debe ser tal que respete la distancia preventiva

dentro del local. Esta medida es extensiva en la gestión de

espacios de vereda y patios internos. En su defecto se deberán

instalar medios físicos de separación (mamparas, tabiques de

separación, paneles divisores, etc.).

· Anular todo lugar de uso común que no sean las mesas establecidas

para los comensales.

· Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o

solución sanitizante autorizado por ANMAT sobre cada mesa para

uso de los clientes.

· Se deberá antes y después de cada cliente, realizar una minuciosa

limpieza y desinfección de todos los elementos y espacios

utilizados por cada uno de ellos. Se recomienda para la

desinfección de los mismos el uso de lavandina al 0.1% (20 ml

de lavandina por cada 1000 ml de agua).

· Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona

más sucia. El elemento utilizado para la realización de la

limpieza se recomienda sea de material descartable. En el caso

que no sea de material descartable se debe asegurar que el mismo

se encuentre perfectamente limpio y desinfectado.

3.4. Recomendaciones Generales

· Se deberá realizar una capacitación inicial para todo el personal

de los establecimientos previo a la reapertura de los locales

acerca de los alcances del presente documento.

· Se prohíbe el uso de lugares de uso común como los “salad bars”

e islas de autoservicio.

· Uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del

establecimiento de los elementos de protección que cubran nariz,

boca y mentón.

IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM

· Señalizar los sectores de atención de personas e impedir que

ellos salgan del sector delimitado o se acerquen entre sí.

· Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y

retirarlos luego de cada uso para su limpieza y desinfección.

En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un

protector de nylon cristal para facilitar su limpieza o

cambiarlos tras la utilización de cada cliente. Las servilletas

del servicio deben ser de papel, sin excepción.

· Implementar una adecuada política de lavado de vajilla,

individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza y

desinfección.

· Se recomienda mantener los espacios infantiles cerrados y no

permitir el ingreso a áreas de juegos.

· No compartir utensilios para comer con otras personas.

· Se recomienda revisar y adecuar las diferentes tareas

fundamentales en base a turnos rotativos de trabajo, disposición

de descansos, de manera tal de garantizar las medidas de

prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo,

llevar al mínimo posible la convivencia simultánea de personas

en un mismo espacio físico y respetar el uso de tapaboca nariz

en todo momento por las/los trabajadora/es

· Se sugiere, en la medida de lo posible, controlar la temperatura

de la/os trabajadora/es previo a la entrada al local

gastronómico, la cual debe ser menor de 37.5ºC.

· Estimular el uso individual (sin compartir) de computadoras,

teléfonos fijos y celulares. Higienizar los mismos cada vez

realizado su uso. Realizar la limpieza de teclados, posnet,

IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM

registradora, scanner, computadoras con un paño humedecido con

alcohol isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70%.

Con aquellos dispositivos que no son resistentes al agua se

podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente

que son seguras para equipamientos electrónicos.

· Se reitera que para mantener el distanciamiento social se debe

limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión,

oficinas, comedor, cocina, vestuarios, posiciones de trabajo,

etc.) a 1 persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio

circulable. Para ello se puede utilizar la modalidad de reserva

del espacio o de turnos prefijados. Cuando por sus

características esto no sea posible, se debe impedir el uso de

estos espacios.

· Comunicar diariamente a las trabajadoras y trabajadores acerca

de las medidas de prevención dispuestas por las autoridades

competentes y las acciones dispuestas en el lugar de trabajo.

· El empleador extremará medidas de higiene, reforzará protocolos

de limpieza y desinfección en los espacios de trabajo y de alta

circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias,

por ejemplo, los cestos de residuos, baños, mesas comunes,

picaportes, baranda, etc. así como de las áreas comunes, tales

como la zona de cajas, salas de espera y accesos al

establecimiento por los/las trabajadore/as y los comensales.

· Se deberá distribuir alcohol en gel, sanitizantes varios e

insumos de higiene en espacios comunes del local gastronómico,

además de mesas e ingresos.

· Realizar higiene de manos frecuentemente (Según Anexo I).

Recomendar el lavado de manos periódicamente. En la organización

del trabajo, establecer garantías para que durante la jornada

IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM

laboral se pueda realizar el lavado de manos frecuente con agua

y jabón y, en defecto de estos, con una solución hidroalcohólica.

En puestos de trabajo donde no sea posible proceder al lavado

de manos por el desempeño de la tarea, se deberá disponer de gel

o solución alcohólica sustitutiva en cantidad suficiente para su

turno y puesto de trabajo y así mantener la higiene adecuada.

· Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo:

– Antes y luego de haber tocado superficies de uso público:

mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.

– Antes y después de manipular basura o desperdicios.

– Antes y después de comer, manipular alimentos.

– Después de manipular dinero, llaves, etc.

– Después de ir al baño, etc.

· Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico

como besos, abrazos o estrecharse las manos.

· Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas.

· No tener contacto con personas que están cursando infecciones

respiratorias.

· Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo,

o con un pañuelo desechable.

· Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el

recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas

comunes son: la adecuada ventilación, limpieza y desinfección de

los mismos tras cada uso.

· Limpiar y desinfectar las superficies y los objetos que se usan

con frecuencia cada 2 horas, y dejar constancia escrita de dicha

limpieza en todos los sectores.

IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM

· Se recomienda, de manera general, prestar especial atención a

la limpieza y desinfección de todas las máquinas y elementos que

se utilicen y desinfectar los mismos tras cada uso así como la

higiene de manos antes y después de su uso.

· Se recomienda evitar compartir objetos (por ejemplo, dinero,

tarjetas de pago, bolígrafos, etc.) con comensales u otros

empleados. En caso de no poder evitar el intercambio de objetos,

se realizará siempre una desinfección de manos después de dicho

intercambio y del objeto utilizado.

· Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar

cumplimiento con el protocolo: garantizar provisión de Elementos

de protección personal y un kit de higienización (alcohol en gel

o alcohol al 70%) y desinfección de acuerdo a la demanda laboral.

· Los Elementos de protección personal serán provistos por el

empleador. Al respecto, se debe tener en cuenta que:

– Son de uso personal, por lo que no se deben compartir.

– Las máscaras transparentes de protección faciales deberán ser

individuales y no se podrán compartir. (Mantener una buena

higiene de la misma diariamente con alcohol al 70% o producto

sanitizante y no manipular constantemente la misma)

– Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser

preferentemente descartables.

– Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos (manejo

de efectivo, tarjetas de crédito, entrega de mercaderías,

etc.) y se debe realizar la higiene y desinfección de estos,

en forma frecuente en el día, serán descartables.

· Limpiar todas las superficies de trabajo con agua y detergente,

y desinfectar las mismas con solución con lavandina al 0,5% (10

ml de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua o alcohol

al 70%.) Puede utilizarse un envase con pulverizador y secar con

un paño limpio. Hacer uso del mismo cada 2 horas, y a la apertura

y al cierre del local de todas las superficies.

– Importante: las preparaciones de desinfectantes es

conveniente que sea efectuada en el día para que no pierda

efectividad con el paso del tiempo.

· Los trabajadores/as cuya actividad alcance la atención o

contacto con otras personas deberán utilizar protectores

faciales de manera obligatoria.

4. Medidas generales de higiene y/o protección de las/os

trabajadora/es y autoridades del Establecimiento Gastronómico

4.1. Grupos de riesgo

· El empleador verificará respecto a toda/os sus trabajadoras/es

si los mismos pertenecen a alguno/s de los grupos de riesgos y/o

se encuentran entre las personas exceptuadas del deber de

asistencia en los términos de la Resolución del MTEySS Nº

207/2020. (Anexo III – Listado)

· Asimismo, el/la trabajador/a que se encuentre comprendida/o en

alguno/s de los grupos de riesgos y/o entre las personas

exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del

MTEySS Nº 207/2020, y/o en situación de aislamiento obligatorio

en los términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá

comunicar tal situación a su empleador en forma inmediata por

cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos,

a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo.

· El empleador, en caso de corresponder, podrá solicitar la

documentación que acredite la condición invocada, la cual podrá

ser remitida por medios digitales, electrónicos y/o telefónicos.

· Ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C

acompañada de otros síntomas respiratorios (tos, dolor de

garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del

gusto o el olfato), NO concurrir al lugar de trabajo, y

contáctese en forma inmediata con el sistema de salud.

· En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de

COVID-19, No concurrir al lugar de trabajo hasta que le sea

otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el

último contacto).

4.2. Relativo a la prestación de tareas

· El empleador dará aviso a la ART del personal que cumple sus

funciones con normalidad desde el/los establecimientos/s y

también de aquellos que lo hacen desde sus hogares y quienes no

concurren por diferentes motivos.

· El empleador propiciará y adoptará las medidas pertinentes para

que el lugar de trabajo se encuentre limpio y ordenado, debiendo

realizar desinfección y limpieza (con productos habilitados y

recomendados para realizar la misma) cada 2 horas en lugares de

mayor contacto, y cada cambio de turno de todo el establecimiento

(pisos, mostradores, estanterías, etc). Se recomienda dejar

constancia escrita y diaria del mismo.

4.3. Recomendaciones para desplazamientos hacia y desde el lugar de

trabajo – transporte

· Conforme lo dispuesto por el artículo 5° del DNU N° 459/APN/2020,

el empleador deberá garantizar el traslado de los trabajadores

mediante la contratación de los servicios de transporte

automotor urbano y suburbano de oferta libre, de vehículos

habilitados para el servicio de taxi, remís o similar siempre

que se transporte a sólo un pasajero por vez, o bien acudir al

uso de transporte propio.

· Recomendar desplazarse provisto de un kit de higiene personal.

4.4. Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el

trabajo

· Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a

través de personal especialmente designado a tal fin deberá estar

munido de elementos de protección personal adecuados, consultará

por estado de salud del trabajador y su familia u otras personas

con las que mantenga un contacto estrecho, siendo dable utilizar

un cuestionario preestablecido (Anexo IV)

· En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el

ingreso recomendándose la vuelta a su lugar de residencia y

contactar con servicio médico.

· El empleador podrá realizar un control de temperatura diario de

todos los trabajadores al momento de su ingreso al lugar de

trabajo, prohibiéndose el ingreso a quienes registren una

temperatura igual o superior a 37,5°C.

En caso que el trabajador al momento de su ingreso registre la

mencionada temperatura y asimismo manifieste síntomas

compatibles con COVID-19 (“caso sospechoso”), se apartará al

trabajador de los lugares comunes, y deberá contactarse en forma

inmediata con el sistema de salud (Línea 148 – Provincia de

Buenos Aires y/ aquellas que se dispongan en cada municipio).

· Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada

de su estado de salud como medida de control sanitario

obligatorio.

· Será de uso obligatorio durante toda la jornada de trabajo el

uso de tapabocas nariz y según la zona en la que desarrolle su

labor se dispensarán otros tipos de elementos de protección

personal.

· El empleador deberá disponer en los accesos al establecimiento

un felpudo o trapo de piso embebido en solución desinfectante,

gel o soluciones alcohólicas, solución desinfectante y toallas

de papel.

· Toda persona que ingrese al establecimiento, al llegar al mismo,

deberá limpiar la suela del calzado en felpudo o trapo de piso

embebido en solución desinfectante (lavandina u otras), además

deberá realizar limpieza de las manos en seco (gel o soluciones

alcohólicas).

· Toda persona que ingrese al establecimiento, al llegar al mismo,

debe realizar la limpieza del celular y llaves con toallas de

papel y solución desinfectante.

· El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida

escalonados, a fin de evitar aglomeraciones en los puntos de

acceso y egreso.

· Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca en todo el transcurso

de la jornada. Se recomienda el no uso de maquillajes, lápiz de

labios, como también anillos, pulseras y cadenas.

· Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de

los ojos a partir de salpicaduras o gotas de secreciones

nasofaríngeas.

· No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate,

tazas, etc.).

· No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema

necesidad es usado, se debe proceder automáticamente a una nueva

higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%.

· Reducir y evaluar la suspensión de las reuniones presenciales

con terceros. En caso de celebrarse, limitar el número de

presentes y llevarlas a cabo en espacios que permitan cumplir

con la distancia mínima de 2 metros. Los participantes deberán

higienizarse las manos previo a la reunión y utilizar el

tapabocas nariz durante todo el tiempo que dure la misma. Se

deberá llevar registro de las reuniones realizadas con listado

de participantes y sus contactos personales.

· Limitar al mínimo indispensable las reuniones entre los

trabajadores. En caso de extrema necesidad de encuentros

presenciales, realizar los mismos en espacios que permitan una

distancia de 2 metros entre cada asistente siempre tomando los

recaudos mínimos de uso de tapabocas nariz.

· Elementos de protección personal: los trabajadores deberán

llevar durante la permanencia en el local, el uniforme que

deberán ser provistos por el empleador. Los elementos de

protección personal deben estar identificados y son de uso

personal.

· Todos los elementos descartables deben disponerse en un lugar

definido para tal fin.

· Los elementos de protección personal que no sean descartables

deben ser sanitizados o lavados con agua y jabón a una

temperatura entre 60-90° C.

· Se reitera que el lavado de manos (Anexo I) para todos la/os

Trabajadore/as debe realizarse frecuentemente (antes de empezar

con las actividades diarias, de manipular utensilios y

alimentos, antes y después de ir al baño, luego de tocarse la

cara y al realizar cualquier otra actividad no relacionada con

la comida). El secado de manos debe ser realizado con material

descartable.

· Deberá higienizar sus manos, con alcohol en gel o alcohol al

70%, permanentemente.

· Se recomienda que el trabajador se desempeñe en un área

específica y no vaya cambiando la actividad internamente.

· Se deberá disponer de un lugar para uso exclusivo de los

trabajadores de vestuario y sanitarios, donde deberán quitarse

la ropa de calle y cambiarla por la ropa de trabajo al inicio y

fin de la jornada laboral.

· Evitar el uso de joyas, pelo suelto, maquillaje y queda

terminantemente prohibido salir con el uniforme del trabajo.

4.5. Área de Cocina

Higiene alimentaria

· Deberá cumplirse lo establecido en BPM (Buenas Prácticas de

Manufactura), en elaboración, servicio y almacenamiento de

productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias

primas y productos elaborados, que aseguren su seguimiento y

rastreo.

· Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena

de frío, conservarlos a temperatura y humedad segura, revisar

fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre

otros.

· Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho

y hacer un buen lavado de manos. (Anexo I). Siempre lavar las

manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos.

· Utilizar diferentes tablas de cortar y diferentes cuchillos para

la carne cruda y los alimentos cocidos.

· Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos.

· Se recomiendas lavar y desinfectar vajilla a temperatura

superior a 80 °C.

· La tarea diaria comenzará con el control visual del estado

higiénico de su área de trabajo, realizando una minuciosa

limpieza y desinfección de todos los elementos y espacios. Se

recomienda para la desinfección de los mismos el uso de lavandina

al 0.1% (20 ml de lavandina por cada 1000 ml de agua). Realizando

esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El

elemento utilizado para la realización de la limpieza se

recomienda sea de material descartable, en el caso de que no sea

de material descartable se debe asegurar que el mismo se

encuentre perfectamente limpio y desinfectado.

· Cuando circunstancialmente se deba levantar algo del suelo, se

lo desechará o lavará y desinfectará, al igual que las manos.

· Se deberá mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros.

· Se deberá organizar el personal en grupos de trabajo o equipos

para facilitar la interacción reducida entre personas.

· Cada trabajador/a en lo posible deberá tener sus propios

utensilios y serán de uso personal.

· Enjuagar frutas y verduras con agua para eliminar tierra e

impurezas. Luego, se pueden desinfectar sumergiéndolas en agua

con 1,5ml (media cuchara de té aproximadamente) de lavandina por

litro de agua (dejando actuar 20 minutos). Debe ser lavandina

de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro). Se deben

volver a enjuagar bien con abundante agua antes de consumir.

· En caso de toser o estornudar, hacerlo cubriéndose con el pliegue

del codo, para evitar propagación de fluidos, proceder a lavarse

y/o desinfectar las manos.

· Hacer hincapié y cumplir con las determinaciones de lavado de

manos según lo determina el presente protocolo: al ingresar a

la cocina, al manipular basura, al toser, al recibir la

mercadería, al limpiar las superficies y utensilios que estén

en contacto con los alimentos, al regresar del baño, luego de

trabajar con productos diferentes, tocar elementos ajenos a la

elaboración o se realicen otras tareas. Se deberá higienizar sus

manos, con alcohol en gel o alcohol al 70%, permanentemente.

· Las mesadas, los equipos, especialmente sus manijas de

accionamiento y los utensilios empleados usualmente en las

tareas de la cocina, se lavarán usando agua y jabón, seguido de

una desinfección con trapo limpio humedecido en una solución

desinfectante de lavandina al 5%, o en otro producto de probada

efectividad (alcohol al 70%)

· También se deberá limpiar mediante un trapo humedecido con

solución desinfectante a base de lavandina al 5% o algún otro

desinfectante de reconocida eficacia, las ventanas, puertas y

mobiliario existente en la cocina.

· Dar estricto cumplimiento a las normas de manipulación de

alimentos, para evitar que los productos desinfectantes usados

en esta emergencia no afecten ni los insumos ni los platos

preparados.

· Procurar que el personal que no esté involucrado en la

preparación de alimentos no ingrese a la cocina y a los almacenes

de alimentos.

4.6. Requisitos para los moza/os: Área de Salón

· Se le deberá asignar a cada mozo un conjunto de mesas de las

cuales será el Único responsable por jornada de trabajo,

debiendo: realizar el registro de clientes con nombre completo,

DNI, domicilio actual y número de teléfono a fin de aplicar el

protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio. Dicha

información deberá ser resguardada mediante el correspondiente

Registro.

· Las mesas, sillas, utensilios y el piso deberán desinfectarse

antes y después de que se retire cada comensal y siempre antes

de que se siente uno nuevo con alcohol al 70% y/o agua con

lavandina u otras soluciones desinfectantes autorizadas.

· Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el

armado se ubicarán hacia abajo, y los cubiertos se colocarán en

la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso

de ser posible que se asignen siempre a la misma mesa los

utensilios a utilizar por los comensales.

· Cada mesa deberá contar con un dosificador de alcohol en gel, y

en los casos en que se usen pequeñas servilletas de papel, se

ubicará en el centro de la mesa un recipiente apropiado para que

los comensales dejen allí las servilletas usadas. Se recomienda

utilizar únicamente servilletas descartables, en el caso de no

ser posible asegurar la correcta higiene de la misma con lavados

a 60-90 grados de las servilletas de tela.

· El personal de servicio deberá sanitizarse las manos antes y

después de cada manipulación de los elementos que entrega al

cliente (Platos, vasos, cubiertos, etc.)

· Se deberá en el caso de que no se pueda evitar el uso de manteles

y productos descartables, en cada servicio los cubre manteles y

servilletas serán retirados para su lavado y las mesas

desinfectadas con una solución alcohol al 70% u otro

desinfectante de probada eficacia.

· De igual forma, después de cada consumición servida en el

mostrador el lugar utilizado por el comensal que se retira deberá

ser desinfectado con trapo limpio embebido en una solución de

lavandina al 5%

· En la eventualidad de que el/la mozo/a o el/la camarero/a toquen

dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar inmediatamente

las manos con alcohol en gel.

· Cuando circunstancialmente se deba levantar algo del suelo, se

lo desechará o lavará y desinfectará, al igual que las manos.

· El/La mozo/a deberán estar atentos respecto a la mesa, ya que

serán lo/as que autoricen a los comensales a ingresar al baño o

a pararse, siempre con tapaboca nariz

· Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza,

servilletas, etc.) deberán contar con pinzas, evitando que estos

productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del

servicio. No permanecerán en la mesa una vez finalizado el mismo

y en cada recambio deberán ser desinfectado con solución de

alcohol 70/30.

· El uso de la carta papel deberá ser reemplazado por un medio

electrónico a definir por cada establecimiento. Se sugiere:

envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail,

exhibición en cartelería, entre otros, o lectura de código QR.

4.7. Requisitos para el personal de limpieza

· Colocar trapos de piso humedecidos con agua y lavandina en las

entradas para evitar la posible propagación del virus hacia el

interior de los espacios de trabajo.

· Limpiar y desinfectar frecuentemente cada día todas las zonas

del establecimiento. Limpiar pisos y paredes de cocina y baño

frecuentemente, utilizando lavandina y derivados.

· También se deberá limpiar con un trapo humedecido con solución

desinfectante a base de alcohol al 70% o algún otro desinfectante

de reconocida eficacia, las ventanas, puertas y mobiliario

existente en el salón.

· Al finalizar cada turno de trabajo, el personal encargado de la

limpieza deberá lavar y desinfectar los pisos según el tipo de

piso: Pisos de material lavable, pisos de madera lustrados o

plastificados.

· El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección

Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme en lo posible de manga

larga, protección ocular, guantes.

· Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados

para eliminar virus son: hipoclorito de sodio 500- 1000ppm u

otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros.

– La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección

de áreas críticas es de 1000 ppm y es dependiente de la

concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1

litro de agua. Los clorados se utilizan en superficies ya

limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La

concentración mínima para la eliminación del virus es 500 ppm.

· Limpieza y desinfección de las Superficies y Ambientes: Es

importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y

de los ambientes. El procedimiento de limpieza y desinfección

de las superficies y de los ambientes se hará de acuerdo con la

política habitual de limpieza y desinfección del

establecimiento.

· No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar

sobre un paño limpio y seco, y empaparlo lo suficiente. Las

superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto.

· Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales

autorizados por la autoridad competente. Cuando se retira el

comensal de la mesa, se debe realizar la desinfección ambiental

y de los utensilios.

· La frecuencia de limpieza es de al menos cada 2 horas los lugares

con mayor contacto, una (1) vez por turno y dos (2) La limpieza

general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias

a las más sucias.

· El material utilizado que sea descartable se introducirá en un

contenedor de residuos con tapa y etiquetado.

· Limpieza en seco: Si el piso posee gran cantidad de polvo o

suciedad de ese tipo, puede optarse por una primera limpieza en

seco. En este caso no es recomendable el barrido con escoba o

escobillón, pues este tipo de barrido esparce polvo, y

eventualmente puede haber partículas infectadas con COVID-19 que

se hayan depositado en el suelo, por saliva, estornudos, o tos.

Por lo tanto si es necesaria una limpieza en seco, es

recomendable hacerla con aspiradora provista de filtro de agua,

la cual deberá contener un 5% de lavandina. Por seguridad la

solución de lavandina a desechar se volcará en un balde, se la

agregará algo más de lavandina, se dejará que actúe 10 min y se

volcará en cualquier rejilla cloacal.

No se deberá tocar nunca la boquilla de aspiración ni el interior

de los tubos de succión. Si eso ocurriese se deberá lavar las

manos inmediatamente con agua y jabón más desinfectante.

· Todos los utensilios como partes de las maquinarias que se

utilicen deben ser perfectamente higienizados antes y después de

cada limpieza.

· Limpieza húmeda: La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda

con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas,

cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble

balde y doble trapo. Explicada en el 4.10.

· Desinfección de las superficies; Una vez realizada la limpieza

de superficies se procede a su desinfección. Con esta solución

pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente

limpias o luego de su limpieza. Esta solución produce rápida

inactivación de los virus y otros microorganismos.

· El proceso es sencillo y requiere de elementos de uso corriente:

agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de

uso doméstico:

– 1) Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros

de agua.

– 2) Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada,

escurrir y friccionar las superficies a desinfectar.

– 3) Dejar secar la superficie. El personal de limpieza debe

utilizar equipo de protección individual adecuado para

limpieza y desinfección.

– 4) Reponer en los baños las cantidades necesarias de jabón,

alcohol en gel, y toallas de papel, verificando además la

disponibilidad del recipiente para el desecho de estas

últimas.

· Sanitarios destinados a Comensales: se deberá asignar un

personal de limpieza al sanitario el cual deberá velar por que

ingrese al mismo de a 1 solo comensal asegurando la limpieza y

desinfección de las áreas destinadas a uso, antes y después de

su ingreso. El resto de los sectores que no sean destinados al

uso deberán ser anulados. Asimismo, asegurar el distanciamiento

social en el caso de que haya dos o más comensales en espera.

4.8. Requisitos para el personal de Recepción/Caja:

· Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya

otra opción, el personal que manipule el mismo se desinfectará

las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de

empezar la siguiente transacción.

– El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá

ser de la siguiente forma: el comensal depositará el dinero en

una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el

cajero levantará la misma desde la superficie, dicha superficie

se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el

uso de guantes de nitrilo para el manejo con contacto de dinero

en efectivo.

· Se recomienda la instalación de mamparas de plástico o similar,

rígido o semirrígido, de fácil limpieza y desinfección, de forma

que quede protegida la zona de trabajo, procediendo a su limpieza

en cada cambio de turno. Si no fuera posible la instalación de

mamparas, también se recomienda el uso obligatorio de máscaras

faciales por parte del personal de caja y atención al público.

· Fomentar el pago con tarjeta de débito y crédito. El empleador

procurará emplear y fomentar el uso de canales electrónicos,

telefónicos y alternativos para realizar operaciones, trámites

y compras por dichos medios y establecerá, en la medida de lo

posible, mecanismos de entrega a domicilio y/o el retiro de

compras bajo la modalidad “pick-up”. (Colocar señalización en el

ingreso).

· Se recomienda evitar firmar el voucher en el caso de pago con

tarjeta, de manera de minimizar el contacto con superficies. Si

el mismo es esencial para su realización automáticamente se hará

la desinfección del elemento tocado con alcohol al 70%.

· Brindar opciones de pago a través de medios digitales que eviten

la manipulación de dinero, por ejemplo, tarjetas de débito,

crédito, billeteras virtuales y/o pagos con Códigos QR.

4.9. Proveedores

· Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los

ambientes internos del local, disponiendo de un área de recepción

de mercadería, extremando las medidas de higiene.

· Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la

medición de la temperatura. De presentar síntomas que se

corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para

casos sospechosos.

· La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con

alcohol al momento del ingreso.

· Garantizar que en los momentos de mayor aglomeración de

comensales, se deben viabilizar todos los medios necesarios para

una rápida atención.

· Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores

un cronograma de entrega que evite el aglomeramiento de personas

y un procedimiento de recepción de mercadería.

· Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o

transportistas.

· Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso

al área destinada a la recepción de mercadería

· Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex

resistentes para la recepción de la mercadería.

· En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de

transporte, desinfectar las ruedas del mismo previo al ingreso

con agua con hipoclorito de sodio de uso doméstico con

concentración de 55 gr/litro en dilución para alcanzar 500 a

1000 ppm de cloro -100 ml de lavandina en 10 litros de agua.

· Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento,

cámaras o depósitos, sanitizar los envases originales. Esto se

puede realizar con un paño húmedo embebido en una solución

desinfectante.

· Almacenar los productos de limpieza y desinfección en un sitio

exclusivo para tal fin. El mismo debe estar ventilado, ser de

fácil acceso para el personal, y bajo ninguna circunstancia

compartir estantes o disponerse junto con alimentos, bebidas o

utensilios, ni estar al alcance de niños, niñas u otras personas

ajenas a la organización.

· Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y

espacios que se utilizan para recibir, clasificar y almacenar

alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera,

electrodomésticos.

· Verificar que los productos adquiridos cuenten con la

autorización de ANMAT Para mayor información, se puede visitar

el https://www.argentina.gob.ar/anmat.

· Asegurar la correcta dosificación, identificación y caducidad de

los productos que requieran ser diluidos. Usar según

instrucciones del fabricante.

· Asegurar la inalterabilidad y uso adecuado de productos que

requieran ser reenvasados, etiquetando el nuevo envase de manera

visible, indicando su contenido y, en los casos que corresponda,

su fecha de caducidad. Asimismo, evitar la utilización de

botellas de bebidas o refrescos que puedan inducir a confusión.

4.10. Limpieza de ambientes de trabajo y desinfección de objetos

· Como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la

“técnica de doble balde – doble trapo”. Es una técnica muy

sencilla y se necesita contar con agua corriente, detergente,

lavandina de uso comercial, dos baldes y dos trapos.

Consiste en dos fases:

– 1° fase: Proceso de limpieza

a) Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y

detergente de uso común.

b) En el balde Nº 1 agregar agua y detergente.

c) Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar

las superficies a limpiar (mostradores, pasamanos,

picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.).

Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.

d) Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente

limpia.

e) Enjuagar el detergente sobrante con el trapo N° 2 sumergido

en el balde N°2 con agua.

– 2° fase: Proceso de desinfección:

a) En un recipiente colocar 10 ml de lavandina de uso

doméstico en un litro de agua.

b) Pulverizar la solución sobre los objetos y herramientas

o con un paño húmedo friccionar las superficies a

desinfectar.

c) Dejar secar las superficies.

El personal que ejecute dicha tarea deberá poseer todos los Elementos

de protección personal (protección respiratoria, guantes impermeables

y protectores oculares) a fin de evitar el contacto de la piel y de

las mucosas con los detergentes y lavandinas utilizados durante las

tareas de limpieza y desinfección.

4.11. Capacitación y concientización del personal

· El empleador difundirá y capacitará a las/los trabajadoras/es

respecto al presente Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo

Emergencia Sanitaria Covid-19.

· Comunicar diariamente a las/los trabajadoras/es por Encargados,

Supervisores, Gerentes o Dueños, acerca de las nuevas medidas

de prevención dispuestas por las autoridades competentes y las

acciones dispuestas en el lugar de trabajo en tal sentido.

· El empleador deberá colocar el afiche informativo sobre medidas

de prevención específicas acerca del Coronavirus COVID-19

provisto por la ART (conforme Resolución SRT Nº 29/2020).

· El/La trabajador/a debe estar capacitado específicamente sobre

el uso, estado, conservación, retiro y descarte de los Elementos

de protección personal brindados por el empleador.

· Se recomienda que el personal trabajador reciba los siguientes

documentos de interés publicados por la Superintendencia de

Riesgos del Trabajo de la Nación:

– Recomendaciones especiales para trabajos exceptuados del

cumplimiento de la cuarentena

– Recomendaciones para desplazamientos desde y hacia tu

trabajo

– Elementos de Protección Personal

· Brindar conocimiento a los trabajadores y trabajadoras sobre las

principales medidas de prevención frente al COVID-19 y estar

actualizados con la información brindada por las páginas web:

– https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

– https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/es

· Generar una constancia escrita por el empleador (Anexo V) que

conste la entrega de la información a los trabajadores/as de los

documentos relacionados con:

– Protocolo de Higiene y Seguridad de la actividad.

– Recomendaciones especiales para trabajos exceptuados del

cumplimiento de la cuarentena

– Recomendaciones para desplazamientos desde y hacia tu

trabajo

· Todos los sectores se desinfectarán con los elementos de higiene

pertinentes, pisos, mostradores, estanterías, y productos, con

solución al 70% de alcohol o 1/10 partes de agua lavandina al

50gr/lt cada 2 hs de trabajo.

· Toda persona que se encuentre en el establecimiento deberá

contemplar las medidas de distancia 2 metros para la espera e

ingreso al local gastronómico

· Frotarse las manos antes de entrar al local con alcohol en gel

provisto por el establecimiento.

· El comensal deberá respetar el protocolo si decide ingresar al

establecimiento. Su conducta de higiene será obligatoria en todo

momento, en caso de toser o estornudar, hacerlo cubriéndose con

el pliegue del codo, para evitar propagación de fluidos.

· Debe respetar toda la señalización que el local implemente a los

fines de preservar la salud de los comensales, personal de

servicio e instalaciones.

· Obligación de utilizar barbijo a toda aquella persona que circule

dentro del establecimiento. Únicamente podrá retirarse el

barbijo al consumir. En caso de solicitar ir a los baños el/la

moza/o será quien lo autorice a pode ir, cada vez que alguna

persona se pare deberá hacer uso del tapaboca nariz.

6. Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con Covid-19.

· El empleador y/o el/la trabajador/a afectado/a deberán

comunicarse con los números de teléfonos indicados en cada

jurisdicción para seguir los protocolos del Ministerio de Salud

de la Nación y de cada provincia. (Provincia de Buenos Aires =

148)

· Se deberá dar asistencia a todo/a trabajador/a y/o tercero/a

ajeno/a al establecimiento que presente síntomas compatibles con

COVID-19 que se encuentre en el mismo.

Todo el personal que lo asista

deberá utilizar barbijo,

protección ocular y guantes.

· (Se deberá tener un kit de

seguridad para estos casos con

dichos elementos en el botiquín de

primeros auxilios del local gastronómico con varios elementos de

cada uno).

· Se deberá aislar al trabajador/a o tercero y proporcionarle un

barbijo.

· Se deberá evitar el contacto personal con otros trabajadores y/o

persona que se encuentre en el establecimiento. Se le solicitará

a la persona que identifique a las personas con las que tuvo

contacto.

· Se realizará una desinfección de todo el local donde el

trabajador o tercero ajeno al establecimiento estuvo en

contacto.

· En caso de que sea el/la trabajador/a quien presente síntomas

se organizará el traslado a dónde indique el servicio sanitario.

Se deberá dar aviso a la ART, y estimar los pasos a solicitar

por la misma para su atención. Si es posible aislar, a la persona

hasta la llegada del servicio médico.

· Se extremarán las medidas de control de temperatura diaria al

personal y terceros, al momento de su ingreso al lugar de

trabajo, principalmente de aquellos trabajadore/as que tuvieron

contacto con la persona que presenta síntomas compatibles con

COVID-19, se deberá consultar con el servicio sanitario las

medidas a seguir por estas personas.

· Ante la situación antedicha, no se permitirá el ingreso de

quienes registren una temperatura igual o superior a 37,5°C y

se adoptarán las indicaciones del Ministerio de Salud de la

Nación y/o de la Provincia de Buenos Aires.

7. Actuación ante un caso positivo de Covid-19.

En caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 de un/a

trabajador/a (que podemos denominar “Positivo”) que forme parte de

alguno de estos grupos de trabajo, el empleador cumplimentará

inmediatamente las siguientes acciones para garantizar la salud de

las/los trabajadoras/es y permitir la continuidad de la actividad del

área a la mayor brevedad posible:

Ø Etapa 1: Se deberá dar aviso inmediato y formal a las autoridades

sanitarias competentes de la jurisdicción. (Llamar al 148)

a) Se deberá colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias

competentes del Municipio para el seguimiento epidemiológico del

caso.

b) Se aislará inmediatamente a las/los trabajadoras/es que formaron

parte del grupo de trabajo en el que participó el/la trabajador/a

Positivo, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones que

imparta la autoridad sanitaria competente del Municipio.

c) Se seguirán las indicaciones de limpieza y desinfección emanadas

de la autoridad sanitaria, que podrán incluir la ejecución de un

procedimiento especial e integral de limpieza y desinfección total

del local que permita reiniciar las tareas del local en el menor

plazo posible y la limpieza y desinfección de las superficies con

La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante

incluido en la política de limpieza y desinfección de la autoridad

sanitaria o con una solución de hipoclorito sódico que contenga

1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con

concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).

d) El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual

adecuado para la prevención de infección por microorganismos

transmitidos por gotas y por contacto que incluya: camisolín,

barbijo, guantes y protección ocular.

e) Si el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse

ante la ART el infortunio laboral, acompañándose el diagnóstico

confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, a fin que

el/la trabajador/a damnificado/a reciba, en forma inmediata, las

prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas

modificatorias y complementarias.

Ø Etapa 2: Sí y solo sí la autoridad sanitaria lo habilita, y una

vez comprobada y acreditada la finalización del procedimiento de

limpieza y desinfección total del área mencionada en el punto d.

de la Etapa 1, el empleador podrá convocar a los restantes grupos

de trabajo que deberán presentarse a trabajar en los horarios ya

acordados.

a) La empresa, antes del inicio de las tareas, deberá informar a

las/los trabajadoras/es las acciones realizadas para transmitir

tranquilidad y serenidad en sus puestos de trabajo.

b) El empleador dispondrá de un equipo de contingencia adecuado

para dar continuidad a las tareas correspondientes al grupo de

trabajadoras/es aislados hasta que hayan cumplimentado

debidamente las recomendaciones de la autoridad sanitaria

correspondiente para su posterior reincorporación.

8. Actuación ante personal con “contacto estrecho” con personas que

revistan condición

de “casos sospechosos” o posean confirmación médica de haber

contraído Covid – 19

· Al trabajador o trabajadora con “contacto estrecho” con personas

que posean confirmación médica de haber contraído COVID – 19 se

le autorizará el retiro del establecimiento en forma inmediata

y se le indicará se contacte con carácter urgente con el sistema

de salud (a las líneas telefónicas antedichas).

· El/La trabajador/a que se encuentre en la situación descripta

en el punto anterior, no podrá reingresar al establecimiento

hasta tanto se cumpla la cuarentena indicada por las autoridades

sanitarias.

El presente protocolo será actualizado en la medida que las

autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales; y la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo emitan nuevas indicaciones y

recomendaciones en el marco de la EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.

9. Anexos

ANEXO I

LAVADO CON AGUA Y JABÓN

Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos)

LAVADO CON ALCOHOL EN GEL

Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20

ANEXO II

REGISTRO DE CLIENTES

EMPRESA / ESTABLECIMIENTO / RAZON SOCIAL:

Domicilio:

Fecha:

Completar todos los datos solicitados

Registro de Clientes

Nombre y apellido DNI Domicilio Tel.

Presenta

síntomas COVID-

19 (Sí / No)*

Hora de

ingreso

Hora

de

egreso

ANEXO III

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad,

excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado

funcionamiento del establecimiento”. Se considerará “personal

esencial” a todos los trabajadores del sector salud.

b. Trabajadoras embarazadas.

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que

define la autoridad sanitaria nacional.

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha,

son:

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva

crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar,

bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria,

valvulopatías y cardiopatías congénitas.

3. Inmunodeficiencias.

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o

con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

Además, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecida

por Resolución N° 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación o sus

modificatorias que en lo sucesivo se dicten, se considerará justificada la

inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a

cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado

del niño, niña o adolescente. La persona alcanzada por esta dispensa deberá

notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la

necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse

el adecuado control. Podrá acogerse a esta dispensa solo un progenitor o

persona responsable, por hogar.

ANEXO IV

Cuestionario Ejemplo de Seguridad al Ingreso de el/la trabajador/a- COVID-

19

Nombre y Apellido:

DNI:

Empresa:

· Marque con una cruz en caso de respuesta afirmativa:

1. ¿Se encuentra dentro del grupo de riesgo: mayores de 60 años,

diabéticos, enfermedades respiratorias, embarazadas, ¿entre

otros?

Indique cuál/es:

2. ¿Usted o algún miembro de su familia ha regresado en los

últimos 14 días de algún país extranjero? País:

3. ¿Usted o algún miembro de su familia tenga un historial de

viaje o residencia de zonas de transmisión local, (ya sea

comunitaria o conglomerados) de COVID-19 en Argentina?

¿Tiene dentro de su núcleo cercano personal sanitario o

4. ¿Usted o algún miembro de su familia ha estado con alguna

persona con COVID-19 confirmado en los últimos 14 días?

5. ¿Usted o algún miembro de su familia posee alguno de los

siguientes síntomas: ¿fiebre, tos, dolor de garganta o

dificultad para respirar? Indique cuál/es:

Lugar y Fecha

Firma

Aclaración

ANEXO V

CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA/OS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

EMPRESA/ESTABLECIMIENTO/RAZON SOCIAL:

TEMA: Protocolo de Higiene y Seguridad de la actividad. Recomendaciones

especiales para trabajos exceptuados del cumplimiento de la cuarentena.

Recomendaciones para desplazamientos desde y hacia tu trabajo. Elementos

de protección personal.

LUGAR:

FECHA:

Completar todos los datos solicitados

Nº DNI NOMBRE Y APELLIDO FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

TIPO DE DEPORTE: Actividad Clubes deportivos

• ACTIVIDAD EXTERIOR

• INDIVIDUAL

• SIN CONTACTO

Objetivo:

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las

personas y prevenir y controlar la propagación de la enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (Covid-19).

Se provee de instrucciones y herramientas para retomar actividades deportivas en forma progresiva.

Consideraciones Generales:

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 10 metros entre deportista

• Lavarse las manos frecuentemente de acuerdo a (Anexo I.)

• No tocarse la cara.

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel

cada 50 mts (cincuenta metros cuadrados); Toallas de papel cada 50 mt 2 Disponer de tal forma que el

usuario contacte el elemento fácilmente. Desinfectar el elemento permanentemente

• No saludarse con contacto.

• Uso de tapaboca y nariz para toda persona antes y después de la actividad.

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que

permitan la ventilación cruzada

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. (Anexo III)

a. Preparación

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye:

• Educación / Capacitación: a las federaciones y asociaciones deportivas y, a través de ellos al personal

y usuarios de las instituciones deportivas, gimnasios y clubes deportivos de barrio.

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

b. Medidas del establecimiento

• Demarcación clara: de aislamiento en áreas de espera.

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento.

• Declaración jurada de cada deportista/usuario/a informando no poseer síntomas de covid 19 ni ser

contacto estrecho de un caso confirmado en los últimos 14 días (Anexo II)

• Estricta higiene del espacio deportivo. Solo deportes individuales.

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc.

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo.

• Cartelería y señalética informandomedidasdehigiene.(Sepodráutilizar propagandaoficial)

c. Metodología de l ingreso y permane ncia en el gimnasio

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta.

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el

lavado de manos.

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos.

• Evitar el contacto directo entre deportistas. Se evitará el cruce de usuarios al finalizar e iniciar cada

turno. Deberán existir ingresos y egresos distintos.

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas

• Usar tapabocas.

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio

• Higienizar el calzado

• Registrar a todas las personas que ingresan.

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad (En gimnasios

privados o en sectores públicos). No se permitirá el ingreso o participar de la actividad a aquellas

personas que registren una temperatura de 37,5°C o más.

• Sólo ingreso de deportistas.

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de

higiene) y evitar el uso de los sanitarios en lo posible.

• El bolso de mano queda en depósito y es desinfectado cuando se lo deja y al retirarlo.

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo.

d. Vestuarios y baños

El uso de vestuario solo se recomienda para higienizarse de acuerdo a los protocolos establecidos por la

autoridad sanitaria provincial

e. Condiciones Particulares -Buffets

Los buffets funcionarán de acuerdo a la reglamentación vigente para locales de despacho de comida en

cada jurisdicción, considerando siempre el extremo cuidado de las medidas de distanciamiento e higiene.

f. Información Importante

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono

148.

• Aislar inmediatamente a la persona.

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14

días.

• Llevar una planilla de datos de cada usuario con nombre y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a

disposición en caso de ser requerida

g. Egreso de las instalacione s

• Cada deportista o usuario guardará sus pertenencias en un bolso o mochila particular de mano

debidamente desinfectado

• Higienizarse las manos.

• Colocarse el tapaboca.

• No permanecer en las instalaciones.

• Retirarse individualmente.

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal.

• Usar ropa deportiva de fácil lavado y secado

h. Gestión de los residuos:

• La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los

protocolos de separación de los mismos.

• Se recomienda que los pañuelos desechables que se empleen para el secado de manos así como los

tapabocas y guantes descartables sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y,

de ser posible, accionados por pedal.

i. Medidas preventivas individuale s y colectivas:

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional.

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo

cuarentena obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el

aislamiento preventivo de 14 días desde el último contacto.

• No tocarse la cara.

• Desinfectar el celular, los equipos y elementos deportivos.

• El celular y la llave deberán disponerse en una bolsa de cierre hermético hasta el final de la actividad.

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser.

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate.

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de

desinfección que se han indicado.

• Se aconseja no compartir objetos.

j. Medidas generales de higiene y/o protección de las/os trabajadora/e s y autoridades del

Establecimiento.

Grupos de riesgo

• El empleador verificará respecto a toda/os sus trabajadoras/es si los mismos pertenecen a

alguno/s de los grupos de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del debe r de

asistencia en los términos de la Resolución del MTEySS Nº 207/2020. (Anexo III – Listado)

• Asimismo, el/la trabajador/a que se encuentre comprendida/o en alguno/s de los grupos de riesgos

y/o e ntre las personas exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS

Nº 207/2020, y/o en situación de aislamiento obligatorio en los términos del art. 7º del Decreto Nº

260/2020, deberá comunicar tal situación a su empleador en forma inmediata por cualquier

medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo.

• El empleador, en caso de corresponder, podrá solicitar la docume ntación que acredite la

condición invocada, la cual podrá ser remitida por medios digitales, electrónicos y/o telefónicos.

• Ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C acompañada de otros síntomas

respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del gusto o el

olfato), NO concurrir al lugar de trabajo, y contáctese en forma inmediata con el sistema de

salud.

• En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, No concurrir al lugar

de trabajo hasta que le se a otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el último

contacto).

Relativo a la prestación de tareas

• El empleador dará aviso a la ART del personal que cumple sus funciones con normalidad desde

el/los establecimientos/s y también de aquellos que lo hacen de sde sus hogares y quienes no

concurre n por diferentes motivos.

• El emple ador propiciará y adoptará las medidas pertine ntes para que el lugar de trabajo se

encuentre limpio y ordenado, debiendo realizar desinfección y limpieza (con productos

habilitados y recomendados para re alizar la misma) cada 2 horas e n lugares de mayor contacto,

y cada cambio de turno de todo el establecimiento (pisos, mostradores, estanterías, etc). Se

recomienda dejar constancia escrita y diaria del mismo.

Recomendaciones para desplazamientos hacia y de sde el lugar de trabajo – transporte

• Conforme lo dispue sto por el artículo 5° del DNU N° 459/APN/2020, el emple ador de berá

garantizar el traslado de los trabajadores mediante la contratación de los servicios de transporte

automotor urbano y suburbano de oferta libre, de ve hículos habilitados para el servicio de taxi,

remís o similar siempre que se transporte a sólo un pasajero por vez, o bien acudir al uso de

transporte propio.

• Recomendar de splazarse provisto de un kit de higiene personal.

Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el trabajo

• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a travé s de personal especialmente

designado a tal fin debe rá estar munido de elementos de protección personal adecuados,

consultará por e stado de salud del trabajador y su familia, siendo dable utilizar un cuestionario

preestablecido (Anexo IV)

• En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el ingreso recomendándose la vuelta a

su lugar de re sidencia y contactar con servicio mé dico.

• El emple ador podrá realizar un control de tempe ratura diario de todos los trabajadores al

momento de su ingreso al lugar de trabajo, prohibiéndose el ingreso a quienes registren una

te mperatura igual o superior a 37,5°C.

• En caso que el trabajador al momento de su ingreso registre la mencionada te mperatura y

asimismo manifieste síntomas compatibles con COVID-19 (“caso sospechoso”), se apartará al

trabajador de los lugares comunes, y deberá contactarse en forma inmediata con el siste ma de

salud (Línea 148 – Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que se dispongan en cada municipio).

• Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada de su estado de salud como

medida de control sanitario obligatorio.

• Será de uso obligatorio durante toda la jornada de trabajo el uso de tapabocas nariz y según la

zona e n la que desarrolle su labor se dispensarán otros tipos de elementos de protección

personal.

• El empleador deberá disponer e n los accesos al establecimiento un felpudo o trapo de piso

embebido en solución desinfectante, gel o soluciones alcohólicas, solución desinfectante y toallas

de papel.

• Toda persona que ingre se al establecimiento, al llegar al mismo, de berá limpiar la suela del

calzado en felpudo o trapo de piso embe bido en solución desinfectante (lavandina u otras),

además deberá realizar limpie za de las manos en se co (ge l o soluciones alcohólicas).

• Toda persona que ingrese al estable cimie nto, al llegar al mismo, debe realizar la limpieza de l

ce lular y llave s con toallas de pape l y solución desinfectante.

• El e mpleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar

aglomeraciones en los puntos de acceso y egreso.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca en todo e l transcurso de la jornada. Se recomienda el no

uso de maquillajes, lápiz de labios, como tambié n anillos, pulseras y cadenas.

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras

o gotas de secreciones nasofaríngeas.

• No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, tazas, etc.).

• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema ne cesidad es usado, se debe proceder

automáticame nte a una nueva higie ne de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%.

• Reducir y evaluar la suspensión de las reuniones presenciales con terceros. En caso de

ce lebrarse, limitar el núme ro de pre sentes y llevarlas a cabo en espacios que permitan cumplir

con la distancia mínima de 2 metros.

• Limitar al mínimo indispensable las reuniones entre los trabajadores. En caso de e xtrema

necesidad de e ncuentros presenciales, realizar los mismos en e spacios que pe rmitan una

distancia de 2 metros entre cada asistente siempre tomando los recaudos mínimos de uso de

tapabocas.

• Elementos de protección personal: los trabajadores deberán llevar durante la pe rmanencia en el

local, el uniforme que de berán ser provistos por el empleador. Los elementos de protección

personal deben estar identificados y son de uso pe rsonal.

• Todos los elementos descartables debe n disponerse en un lugar definido para tal fin.

• Los elementos de protección pe rsonal que no sean descartables debe n ser sanitizados o lavados

con agua y jabón a una tempe ratura entre 60-90° C.

• Se reitera que el lavado de manos (Anexo I) para todos la/os Trabajadore/as debe realizarse

frecuentemente (antes de empe zar con las actividades diarias, de manipular utensilios y

alime ntos, antes y después de ir al baño, luego de tocarse la cara y al realizar cualquie r otra

actividad no relacionada con la comida). El secado de manos debe ser realizado con material

descartable .

• Deberá higienizar sus manos, con alcohol en gel o alcohol al 70%, permane ntemente.

• Se recomienda que el trabajador se de se mpeñe en un área específica y no vaya cambiando la

actividad internamente.

• Se deberá disponer de un lugar para uso exclusivo de los trabajadores de vestuario y sanitarios,

donde deberán quitarse la ropa de calle y cambiarla por la ropa de trabajo al inicio y fin de la

jornada laboral.

• Evitar el uso de joyas, pelo suelto, maquillaje y queda terminantemente prohibido salir con el

uniforme de l trabajo.

k. Actuación ante un caso positivo de Covid-19.

En caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 de un/a trabajador/a (que podemos denominar

“Positivo”) que forme parte de alguno de estos grupos de trabajo, el empleador cumplimentará inmediatamente

las siguientes acciones para garantizar la salud de las/los trabajadoras/es y permitir la continuidad de la

actividad del área a la mayor brevedad posible:

Etapa 1:

• Se deberá dar aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias competentes de la jurisdicción.

(Llamar al 148)

• Se deberá colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias competentes del Municipio para

el seguimiento epidemiológico del caso.

• Se aislará inmediatamente a las/los trabajadoras/es que formaron parte del grupo de trabajo en el que

participó el/la trabajador/a Positivo, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones que imparta la

autoridad sanitaria competente del Municipio.

• Se seguirán las indicaciones de limpieza y desinfección emanadas de la autoridad sanitaria, que podrán

incluir la ejecución de un procedimiento especial e integral de limpieza y desinfección total del local

que permita reiniciar las tareas del local en el menor plazo posible y la limpieza y desinfección de las

superficies con las que ha estado en contacto el/la trabajador/a Positivo. La limpieza y

desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección de la

autoridad sanitaria o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo

(dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).

• El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la prevención de

infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: camisolín, barbijo,

guantes y protección ocular.

• Si el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse ante la ART el infortunio laboral,

acompañándose el diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, a fin que el/la

trabajador/a damnificado/a reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557

y sus normas modificatorias y complementarias.

Etapa 2:

• Sí y solo sí la autoridad sanitaria lo habilita, y una vez comprobada y acreditada la finalización del

procedimiento de limpieza y desinfección total del área mencionada en el punto d. de la Etapa 1, el

empleador podrá convocar a los restantes grupos de trabajo que deberán presentarse a trabajar en los

horarios ya acordados.

• La empresa, antes del inicio de las tareas, deberá informar a las/los trabajadoras/es las acciones

realizadas para transmitir tranquilidad y serenidad en sus puestos de trabajo.

• El empleador dispondrá de un equipo de contingencia adecuado para dar continuidad a las tareas

correspondientes al grupo de trabajadoras/es aislados hasta que hayan cumplimentado debidamente las

recomendaciones de la autoridad sanitaria correspondiente para su posterior reincorporación.

l. Actuación ante personal con “contacto estrecho” con personas que revistan condición de “casos

sospe chosos” o pose an confirmación médica de haber contraído Covid – 19

• Al trabajador o trabajadora con “contacto estrecho” con personas que posean confirmación médica de

haber contraído COVID – 19 se le autorizará el retiro del establecimiento en forma inmediata y se le indicará

se contacte con carácter urgente con el sistema de salud (a las líneas telefónicas antedichas).

• El/La trabajador/a que se encuentre en la situación descripta en el punto anterior, no podrá reingresar

al establecimiento hasta contar con diagnóstico y/o test negativo de haber contraído COVID-19 o hasta tanto

se cumpla la cuarentena indicada por las autoridades sanitarias.

INFORMARCIÓN IMPORTANTE

El protocolo para cada disciplina será elaborado por las distintas fe deraciones. En lo que hace al

funcionamiento general de las instalaciones de clubes se de ben cumplir las recomendaciones

consignadas en el presente protocolo respecto de

• Medidas de prevención (recomendaciones visuales, el distanciamiento social en las distintas

instalaciones del gimnasio/club, la higiene de manos, la higiene respiratoria, la desinfección y

ventilación de ambientes, el transporte desde y hacia el gimnasio club y las acciones junto a lxs

trabajadorxs o colaboradorxs de la institución y organización del trabajo).

• Medidas para la detección y manejo de casos sospechosos y estrechos

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia,

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio,

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19-

ANEXO I

LAVADO CON AGUA Y JABÓN

Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos)

LAVADO CON ALCOHOL EN GEL

Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20

segundos)

ANEXO II

REGISTRO DE CLIENTES

EMPRESA / ESTABLECIMIENTO / RAZON SOCIAL:

Domicilio:

Fecha:

Completar todos los datos solicitados

Registro de Clientes

Nombre y apellido DNI Domicilio Tel.

Presenta

síntomas COVID-

19 (Sí / No)*

Hora de

ingreso

Hora

de

egreso

ANEXO III

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años

de edad, excepto que sean considerados “personal esencial

para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se

considerará “personal esencial” a todos los trabajadores

del sector salud.

b. Trabajadoras embarazadas.

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de

riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día

de la fecha, son:

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar

obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia

broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma

moderado o severo.

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad

coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

3. Inmunodeficiencias.

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en

diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los

siguientes seis meses.

Además, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas

establecida por Resolución N° 108/2020 del Ministerio de

Educación de la Nación o sus modificatorias que en lo sucesivo

se dicten, se considerará justificada la inasistencia del

progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo,

cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado

del niño, niña o adolescente. La persona alcanzada por esta

dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o

empleadora, justificando la necesidad y detallando los datos

indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control.

Podrá acogerse a esta dispensa solo un progenitor o persona

responsable, por hogar.

