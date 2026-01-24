30 años después 18 de Octubre jugará en primera

18 de Octubre venció 3-1 a Defensores de La Boca en la última fecha del Torneo Mayor para consagrarse campeón y lograr el ascenso a primera división del fútbol nuevejuliense 30 años después.

Con goles de Matías Barraza, Francis Delgado y Gonzalo Fileccia, El Provin aprovechó la localía y superó a Defensores, que terminó con 8 jugadores, en la sexta fecha del Mayor .

18 de Octubre fue el mejor equipo de la temporada regular y también del Mayor con 14 unidades, así evitó una final. Ahora, jugará la Primera División 2026/2027, luego de 30 años.