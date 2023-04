3 ventajas del tanque horizontal que lo hacen tu aliado

El tanque horizontal es una gran alternativa para el hogar, si necesitás almacenar agua y alimentos de forma segura. Además de ser apto para uso domiciliario, este contenedor es ampliamente utilizado para las tareas de agroindustria como también en procesos industriales. Seguí leyendo y descubrí más sobre las ventajas de incorporarlo en tus espacios.

¿Sabías que el tanque horizontal puede albergar grandes volúmenes? Su capacidad de almacenamiento va desde los 500 a los 5.000 litros y algunos tanques de agua horizontales presentan un reforzamiento del 20 % y 40 %, logrando que sean resistentes ante la presencia de sustancias altamente corrosivas y densas.

Estos tanques de gran capacidad no solo son utilizados para el almacenaje sino que también son elegidos a la hora transportar, de forma segura y eficiente, agua y otros líquidos. Con excelente calidad de almacenamiento, este tipo de contenedor es un aliado a la hora de realizar diferentes tareas eficazmente.

Beneficios del tanque horizontal

Los tanques de almacenamiento horizontal, están diseñados químicamente para ese propósito y se destacan por su gran resistencia, practicidad, como también su larga vida útil. A continuación, compartimos 3 beneficios del tanque horizontal. Tomá nota.

No altera las propiedades físicas ni químicas del producto almacenado: Esta ventaja se debe a que, este tipo de contenedor, debe cumplir con ciertos estándares de calidad que aseguren mantener intactas las propiedades de los productos. Es necesario que cuenten con un grado alimenticio certificado por FDA (Food and Drug Administration). Son aptos para colocar bajo tierra: Si tenés la necesidad de guardar granos, fertilizantes, diferentes sustancias o almacenar agua, sin que estén expuestos a las inclemencias climáticas, este tipo de tanque es ideal. No ocupan lugar, siendo excelentes para quienes cuentan con espacios reducidos.

3. Cuentan con sistema rompeolas: Esta característica logra que el vehículo que traslada el tanque pueda mantenerse estabilizado. A su vez, pueden adaptarse fácilmente a un remolque, son ligeros, fáciles de transportar y manipular.

Un dato a tener en cuenta, es que se adaptan fácilmente a cualquier vehículo para su transporte con la ayuda de sus conexiones hidráulicas y uniones de expansión de polietileno.

Un tanque ideal para reserva de sustancias químicas

Tal como te adelantamos al inicio de este artículo, el tanque horizontal permite almacenar sustancias químicas como ácidos, cloruros, fosfatos, etc. Sin embargo, es importante que no se almacenen los fluidos que no sean los específicos, ya que valores mayores a los 50 °C pueden generar deformaciones y roturas.

Al adquirir un tanque de almacenamiento especializado, es fundamental acceder al manual de instrucciones de fabricación como también a la tabla de resistencias químicas, que te permitirá identificar qué tipo de tanque es indicado para tu necesidad. De esta manera, conseguirás un uso seguro de este contenedor y evitarás daños.

Instalación y limpieza del tanque

Para la instalación de este tipo de tanque es necesario tener en cuenta 3 aspectos:

Previo a la colocación, corroborá que no haya objetos o piedras que puedan dañar el contenedor. Luego, instalá sobre una superficie limpia, que puede ser elevada o subterránea. Asegurá al remolque con los cinchos metálicos.

¿Te preguntás si es necesario realizar una limpieza del tanque horizontal? Aunque puede resultar tedioso, para su mejor funcionamiento es recomendable limpiar sus paredes una vez al año y mantenerlas cerradas. De esta forma, evitarás que ingrese tierra, bacterias, o algún tipo de sustancia que pudiera contaminar el producto almacenado.

¡Súper resistencia!

Actualmente, la mayoría de los tanques horizontales están fabricados con materiales que tienen capas de filtro UV. Esta característica es importante, ya que en general son colocados en el exterior, a la intemperie.

A su vez, cuentan con tapas que son cerradas de forma hermética para evitar filtraciones y el ingreso de cualquier agente externo contaminante. Además, los tanques de agua horizontales están fabricados de manera tal que la longitud del tanque no sea más extensa que el diámetro del depósito, con el objetivo de lograr la mayor integridad estructural posible.

Con relación al material de fabricación, están hechos en polietileno estándar, de alta densidad, reforzado y algunos cuentan con doble reforzado de una sola pieza. Este material tiene el beneficio de ser liviano y cuenta con excelentes propiedades que permiten conservar el agua.

¿Qué necesitás almacenar? ¿Cuál es tu necesidad? Ya sea para uso doméstico, agrícola, ganadero o industrial, este tipo de tanque es una solución confiable que te permitirá acaparar grandes volúmenes de líquidos, alimentos o sustancias químicas.

Por último, si ya definiste dónde colocar este tipo de tanque, chequeá las dimensiones que ofrece el mercado (largo, ancho, diámetro y tapa) y procurá leer atentamente las características de cada uno para encontrar la opción a tu medida.