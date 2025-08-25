18 de Octubre venció a Dudignac y son tres los punteros en el Ascenso

Se jugó la cuarta fecha del Ascenso nuevejuliense y dejó tres punteros. En un campeonato que parece apasionante, 18 de Octubre frenó a Dudignac, 12 de Octubre ganó y se sumó: ahora los tres tienen 9 puntos en la cima. Además, Compañía consiguió la primera victoria del torneo.

18 de Octubre de visitante venció 2-0 a Dudignac con tantos de Joaquín Borregón y Michael Martín. Ahora ambos equipos tienen 9 puntos. Los de Puntita García tienen 3 ganados sobre 3 jugados, ya que quedaron libres.

12 de Octubre volvió a ganar y también escaló a las 9 unidades. Fue 2-1 a Unión Dennehy que había comenzado ganando con gol de Facundo Utello Gatti, pero el “Doce” lo dio vuelta a través de Carlos Literas y Ciro González.

Compañía festejó por primera vez al ganarle 1-0 a Defensores de la Boca con gol de Emanuel Saliwonczyck.

En la próxima fecha, 18 de Octubre recibe a Compañía, Defensores de la Boca a 12 de Octubre y Unión Dennehy a Defensores de Sarmiento. Va a quedar libre Dudignac.