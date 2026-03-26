Zoe Bravo, campeona nacional de patín

La patinadora Zoe Bravo, representante del club El Fortín, alcanzó el escalón más alto del podio en la Copa Apertura Nacional de la divisional A y World Skate. El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Patín, se consolidó como una de las citas más competitivas del calendario nacional al reunir a los mejores exponentes de la disciplina en el Parque Olímpico de la ciudad de Buenos Aires.

La destacada actuación de la deportista local tuvo lugar en el microestadio CAP durante una extensa semana de competencias que se prolongó desde el 18 hasta el 25 de marzo. Bravo compitió en la categoría Nacional A mini infantil, donde se enfrentó a representantes de nueve federaciones provenientes de distintos puntos del país, lo que subraya la relevancia federal del evento y el nivel de exigencia técnica requerido para obtener una medalla.

Zoe Bravo y su entrenador, César Salas

Con un programa calificado como excelente por los jueces, la patinadora logró una puntuación final de 37.07 puntos. Este desempeño no solo le valió el primer puesto en su categoría, sino que también garantizó su clasificación directa para el Campeonato Nacional Absoluto. Dicha instancia final, que reúne a los campeones de las distintas regiones, se llevará a cabo durante el próximo mes de agosto en la provincia de San Juan.

Este triunfo representa un hito importante para el deporte local y para el club El Fortín, reafirmando el crecimiento del patinaje artístico en la región frente a potencias de otras federaciones nacionales. Tras su paso por el escenario olímpico porteño, la joven atleta inicia ahora su preparación para el desafío en tierras cuyanas, donde buscará revalidar su título frente a la élite del patín argentino.