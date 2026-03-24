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Walter Daffara: el cambio de frente de un formador

Walter Daffara paso por Supernova Deportivo (Supernova97.9) para comentarnos como fue adentrarse en el hockey, tras haberse dedicado 25 años al fútbol profesional. Walter relató que esta pasión inició en su regreso al pais y por iniciativa de sus hijas, que fueron quienes la involucraron a ese nuevo deporte.

Sus inicios se dieron en Atlético 9 de Julio, donde se coronó campeón en su primera temporada, para luego ocupar el cargo de Coordinador de la Asociacion del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde lleva a cabo el rol de preparador fisico y coordinación de los seleccionados.
Días atrás comenzó la actividad de las preselecciones y 9 de Julio fue sede de este encuentro. Daffara también explicó los objetivos para este año y el potencial deportivo que hay nuestro distrito. Una interesante charla con un formador completo.

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