Vis a Vis: Abogado versus Perito

(Doctora María Gabriela Arias / Lic.en Criminología Marina Suarez)

Para empezar, es importante y necesario decir que como abogados hemos recibido una formación en redacción, formulación y elaboración de leyes, razonamiento y argumentación jurídica con la finalidad de defender, formular acusaciones, redactar informes; por lo que, cualquier trabajo de especialidad necesita, como bien lo dice su nombre, una preparación específica en determinada materia, respecto de temas que vayan a ser discutidos, a fin de aportar debidamente al caso o exponer fundamentalmente un criterio.

Así y a través del ejercicio, surge la necesidad de colaboración con otros profesionales, tal es el caso de los peritos, al interior de procesos penales, civiles, tránsito; o, a su vez, de temas contables y financieros, inmobiliarios, de buen gobierno corporativo, entre otros. Por lo que, el trabajo multidisciplinario, constituye sin lugar a dudas, la base de la elaboración de una teoría del caso que se base en criterios científicos que lo respalden como real y objetivo.

El trabajo del abogado al elaborar la teoría del caso, se traduce en el refuerzo de su argumentación a través del análisis de normas, jurisprudencia, doctrina derecho comparado, etc.; conforme corresponde. El llevar adelante una defensa, acusación o cualquier otro proceso, dependerá de la capacidad de oratoria, así como de la preparación con que cuente, a fin de respaldar debidamente sus decires y llegar; a través de medios legales y procesales, a un cierre que favorezca a los intereses que se encuentra representando.

Una vez explicada la formación que reviste al profesional del Derecho; sobra decir que, durante mucho tiempo se han confundido un poco los papeles al momento de presentar los elementos de un caso e incluso podría ocurrir una arrogación de funciones donde el abogado pretende hacer experto en Derecho y a su vez, exponer los aportes forenses que le asisten a fin de lograr el convencimiento de la teoría que se encuentra defendiendo.

Está por demás decir, que, en muchos sistemas principalmente latinoamericanos, la presentación y aportación de elementos provenientes de las ciencias forenses están subvalorados. En los últimos años, éste fenómeno ha cobrado importancia incluso por el interés en los estudios de éstas ciencias, pero; procesalmente hablando, falta mucho para volverlo una práctica procesal que dé el rigor científico debido a la prueba que se aporta al proceso a fin de volverlo incontrovertible.

Falta darse cuenta de que, se trata de llevar adelante un trabajo multidisciplinario donde el abogado prepare su teoría del caso, sirviéndose de los aportes periciales; su prueba inicialmente sólo testimonial, que como sabemos es bastante controvertida y está muy sujeta a comprobación y análisis conductual por parte de peritos facultados a tal efecto, podría elevarse al carácter de científica y ser difícilmente rebatible como en el caso del análisis de fluidos o muestras obtenidas como en el ADN.

Así, la importancia del perito está en darle valor científico a la etapa probatoria; para los abogados, el trabajo pericial se traduce en un respaldo científico para la teoría del caso que se lleva adelante, fundamentando los hechos que se intentan probar; en la mayoría de los casos, de forma irrebatible o solamente discutible a través de una prueba con la misma validez científica y llevada a cabo en las mismas condiciones.

Las ciencias forenses brindan al abogado una amplia lista de posibilidades respecto de las diligencias que pueden llevarse a cabo, incluso no sólo desde la Criminología, tal es el caso de la perfilación y análisis criminal o en el caso de la Antropología Forense para visibilizar el entorno socio- económico tanto de la víctima como del agresor y aportar a un análisis efectivo de la personalidad, ya sea de la víctima o el victimario.

Todo lo anteriormente anotado tiene como objetivo visibilizar la importancia del trabajo multidisciplinario; abogado y perito, y a la vez mostrar la necesidad de que al momento de la presentación de las pruebas llevadas a cabo, sea el propio perito quien exponga su informe y pueda; conforme corresponda, responder preguntas y ofrecer aclaraciones al respecto ya que como abogados, no contamos con la preparación respectiva al efecto y por más dedicación que exista al leer o presentar el informe del profesional que lo ha elaborado, no tendrá la misma fuerza ni los mismos efectos respecto del ente juzgador.

Considero importante anotar que, el trabajo del perito consiste en llevar a cabo los procedimientos forenses que le han sido solicitados y presentar su informe respecto del procedimiento empleado, así como de los hallazgos obtenidos, por lo que se trata de un auxiliar procesal y no de un servidor de la justicia o de las víctimas o del Estado.

En nuestros países latinoamericanos existen varios motivos por los que los profesionales del Derecho no recurren al trabajo forense, una de ellas, que cuando se solicita la diligencia forense de obtención de muestras, de análisis un vehículo, entrega de documentos para ser analizados, etc., el sistema judicial pierde tiempo importantísimo buscando nombrar al perito para la diligencia o simplemente para fijar la fecha de realización; las razones, la ineptitud y lentitud que caracteriza a nuestros sistemas y ni hablar de la corrupción.

Otro tema importante es el de los recursos, a pesar de ser una obligación del Estado a través del sistema judicial proveer de todos los recursos a fin de llevar adelante el debido proceso, en la mayoría de los casos son las propias víctimas quienes tienen que llevar a cabo esa lucha para que el proceso no duerma el sueño de los justos en algún archivador, pero cuando la víctima no cuenta con los recursos a fin de pagar por sus propios servicios periciales, no existe opción.

Como conclusión, es tiempo ya de que migremos a momentos más actuales del Derecho donde ya no solamente se suba a la palestra para dar un magno discurso que cuadre con la sana crítica del juez a fin de buscar una sentencia favorable, es tiempo ya de llevar adelante verdaderos procesos ajustados a ciencia y verdad; incorporando a la primera, a través de la intervención de profesionales debidamente capacitados para arribar a la segunda, ajustados a Derecho, realidad procesal y justicia.