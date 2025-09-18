“Viejo Belisario” con agenda cargada

Manuel Criado estuvo en “Un Plan Perfecto” contando los detalles de la cargada actualidad de la banda, ya devenida en cuarteto con la incorporación de “Talo” Núñez en armónica. Este fin de semana en Bragado, 25 de Mayo la próxima y anticipando una fecha junto con Reservado Gran Campeón en La Subasta para fines de noviembre. Además, la entrada al estudio para incorporar, a los temas ya grabados, el detalle sonoro del nuevo integrante.