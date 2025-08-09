9 Ago 2025
Veterinario a caballo

Aprovechando el día del Veterinario que se celebró el miércoles pasado, Juan Mondelli estuvo en Agro 9 Radio (Supernova 97.9) contando sobre su especialidad, la sanidad y atención médica en equinos. Además de relatar sus comienzos en el rubro veterinario, Mondelli contó las experiencias con caballos de polo y de carrera en importantes haras bonaerenses. Rienda suelta a la charla.

