Vacherot frenó a Navone en Miami

Mariano Navone se despidió del Masters 1000 de Miami tras caer en la segunda ronda ante Valentin Vacherot. El nacido en el Principado de Mónaco logró imponerse por 6-4 y 6-3, exhibiendo solidez en un encuentro donde su efectividad en los puntos clave marcó la diferencia. El partido, que se jugó en las canchas exteriores del Hard Rock Stadium, mostró a un Vacherot muy cómodo desde el fondo de la cancha y con una gran confianza en su servicio. Navone, que venía de una victoria alentadora en su debut frente al georgiano Nikoloz Basilashvili, no logró encontrar los huecos necesarios para desestabilizar el juego agresivo de su oponente.

La paridad se mantuvo durante gran parte de los games, pero fue el europeo quien supo aprovechar las pocas oportunidades de quiebre que se presentaron, demostrando por qué es considerado una de las revelaciones de la temporada en el circuito ATP. Para el nuevejuliense, esta derrota supone el fin de una racha positiva de las últimas dos semanas, aunque su actuación en Florida deja buenas sensaciones y reafirma su crecimiento en el ranking mundial donde hoy está en el puesto 61.