Un trovador del siglo 21

Para Diego Guerriere, la música es su vida. La laboral, es músico-terapeuta, y la personal, en donde juega en toda la cancha. Dueño de voz muy amena y un decir poético, que se combinan muy bien en sus canciones. Residente en Madrid, aprovechando la visita local para pasar las fiestas en familia, Diego estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando sobre su actualidad musical, sus preferencias por el formato acústico, sus composiciones y anticipó la que será su presentación de este martes 23 a partir de las 21 horas en la vereda de “Buenavista” junto a amigos.