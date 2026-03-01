1 Mar 2026
Un domingo con ese aroma ya tan del 9

Cuando no se puede tapar el sol con la mano, cuando ya las palabras no alcanzan, lo mejor son las imágenes. Basural, fuego, humo, tierra y predio de nadie. Son de hoy, de este  domingo. Pero son las mismas de hace dos meses. Imagenes que muestran y expelen los aromas del fracaso. Responsables? Respuestas? Soluciones? Recalculando…buscando…identificando…
Las imagenes son gentileza de vecinos cansados.

